Nadie esperaba la reacción de Ángel Cristo a lo sucedido con Ana Herminia en 'GH DÚO'

El ambiente en la casa de 'GH DÚO' sigue cargado de tensión tras los acontecimientos ocurridos en las últimas horas. Durante la gala, las polémicas declaraciones y acciones de Ana Herminia generaron un intenso debate dentro y fuera del reality.La concursante acusó a Javier Mouzo de haberla agredido dándole hasta tres golpes en la pierna, algo que, según las imágenes revisadas por la organización, no fue intencionado.

Las cámaras captaron el momento en el que Javier Mouzo le toca la rodilla, tras lo cual Ana Herminia se golpea a sí misma en la pierna, mostrando después a unas marcas y afirmando que le dolían. Estas imágenes, emitidas durante la gala, dejaron claro que no hubo agresión, lo que llevó a la organización a no tomar medidas contra el cantante.

A pesar de ello, Ana Herminia activó el protocolo de abandono, sintiéndose incomprendida. Finalmente, al ser salvada por la audiencia, decidió permanecer en 'GH DÚO' y dejar que sea el público quien determine su salida.

En 'De Viernes', Ángel Cristo JR, marido de Ana Herminia, se sumó al debate sobre lo ocurrido en 'GH DÚO'. Su postura sorprendió a los presentes, ya que no defendió a su esposa como se esperaba: "No tiene justificación", sentenció Ángel Cristo JR.

"Se ha equivocado gravísimamente. La casa magnífica, pero no hay justificación para ello. Espero que cuando salga se dé cuenta. Estoy seguro de que lo va a entender y va a tener todo mi apoyo", añadió, generando un aplauso del público.

Ángel Cristo JR insistió en que Ana Herminia no ha visto las imágenes y, por tanto, no ha podido rectificar aún: "Es un error grave. No puedo decir otra cosa", afirmó, recibiendo el respaldo de los colaboradores del programa. "Creo que ella, como me pasa a mí, cuando estamos mal con alguien, no nos gusta que nos toque. De ahí a lo que ha dicho hay una gran diferencia, por eso creo que debe ver las imágenes", señaló.

Sobre la activación del protocolo de abandono, Ángel Cristo JR expresó su confianza en que su esposa pueda gestionar mejor la situación. "Espero que aguante y que esté tranquila. Veo lo que pasa en 'GH DÚO', que están confinados, pero es un reality agradable y espero que aguante", concluyó.