Nadie imaginaba lo que escondía José María Almoguera y ha mostrado en 'GH DÚO'

Este viernes, 'Vamos a ver' puso su atención en los últimos acontecimientos ocurridos en la casa de 'GH DÚO'. Los conflictos habituales entre los concursantes dieron mucho de qué hablar, pero lo que realmente capturó toda la atención en el plató fue un inesperado y curioso tema. El ahora llamado "Borregón" de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego.

Joaquín Prat introdujo el tema con una referencia a lo sucedido en la casa: "Hablando de cosas íntimas...". Y Verónica Dulanto añadió entre risas: "José María, ayer en la casa, presumía de tener muy buenos atributos", mientras las imágenes del momento eran emitidas.

Los comentarios no tardaron en aparecer. Verónica Dulanto, con humor, señaló: "Tiene buenas piernas", mientras que Alexia Rivas fue más explícita: "Ahí hay chicha". Durante la gala del jueves de 'GH DÚO', Carlos Sobera también hizo gala de su característico humor al comentar: "No había visto una cosa así desde esta mañana a las 9 que me he duchado en casa".

| Mediaset

En el plató de Telecinco, la reacción de los colaboradores fue igualmente desenfadada. Adriana Dorronsoro pidió un aplauso para José María Almoguera, al que Marta López se sumó con humor: "Carmen, que bien lo hiciste. Lo habéis hecho muy bien". Incluso bromeó añadiendo: "Es una faena tener aparatos en la boca y tener esto al lado...". "Un aplauso para Paola. Ahora lo entiendo todo", dijo Pepe del Real.

Este comentario generó tanto risas como cierta incomodidad, provocando que Verónica Dulanto interviniera para pedir respeto. Sin embargo, el llamado a la moderación no tuvo mucho efecto, ya que los colaboradores continuaron comentando el tema. Entre las conclusiones más comentadas, una colaboradora sentenció: "Menudo péndulo tiene", cerrando así el tema.

Recordamos que la tercera gala de 'GH DÚO' ha conseguido liderar la noche desde Telecinco con un 14,2% y 880.000 espectadores. El reality presentado por Carlos Sobera, que registró 1.092.000 telespectadores junto a un pobre 8,4% en su express, subió a un 19,5% en el target entre 13 y 24 años.