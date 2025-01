El público de 'GH DÚO' no da segundas oportunidades: esta ha sido la primera expulsada

'GH DÚO' ya tiene a su primer expulsado tras tan solo una semana de edición. La lista de nominados dejaba a cinco concursantes expuestos a la opinión del público, que desde el principio tenía clara su decisión. Y es que uno de los porcentajes acumulaba desde el principio más de un 60% de los votos.

Recordamos que Ana Herminia fue la más votada por sus compañeros, recibiendo 9 puntos, seguida de Vanessa Bouza, Javi Mouzo y Romina Malaspina con 8. Además, Álex Ghita fue subido a la nominación por Marieta Díaz, Manuel Cortés y Sergio Aguilera como inmunes de la semana.

Los primeros salvados fueron Romina Malaspina y Javi Mouzo el martes. Durante la gala del jueves de 'GH DÚO', Ana Herminia se convirtió en la menos votada y en la primera en salir de la lista. Finalmente, Vanessa Bouza era la expulsada de la audiencia de 'GH DÚO' con un gran porcentaje final.

| Mediaset

"Ahora nos vemos, estoy encantada, no te preocupes, no pasa nada, estoy muy relajada", decía inicialmente Vanessa Bouza. La concursante ha sido una de las grandes protagonistas de la edición pese a ser expulsada.

Vanessa Bouza se mojaba sobre los motivos: "Puede haber varios frentes, como lo que ha ocurrido estos días con Javi, porque se me fue la boca y la he cagado muchísimo. También por lo del otro reality, por haber pedido irme, ya que puede haber un cúmulo de cosas. Sé que no lo he hecho bien",

"Lo que más me ha pesado han sido las discusiones con Javi. Son cosas que tengo que corregir y sé que lo he hecho mal. Lo sé, se lo he dicho, que a veces lo que queremos hay que soltarlo y me lo planteo porque no me gusta verme así y tampoco verle a él así", añadía Vanessa Bouza. "Creo que lo va a hacer mejor sin mí. Lo quiero muchísimo, pero a veces se me va la boca", concluía.

Por lo tanto, la protagonista vuelve a plató tan solo una semana después de empezar 'GH DÚO', ya haciendo humor con participar en 'Supervivientes'.