Ángel Cristo JR responde a Bárbara Rey en 'De Viernes' con un claro y directo mensaje

La disputa familiar entre Ángel Cristo JR y su madre, Bárbara Rey, continúa siendo el centro de atención mediática. Tras un año de entrevistas en las que ambos han expuesto las razones de su distanciamiento, Ángel Cristo JR ha vuelto a 'De Viernes'. El protagonista ha tenido la clara intención de refutar las declaraciones recientes de su madre y aportar su propia versión de los hechos.

Con documentos en mano, Ángel Cristo JR aseguró que tenía pruebas para desmontar las acusaciones de su madre. "Hay algo que de todas las cosas que ha dicho se podría matizar algo y arrojar un poquito de luz. Yo soy el único que no ha cambiado mi versión. Toda la gente que estuvo a su lado en esa época, no está al lado de mi madre. No tiene a nadie que la respalde. Lo único que ha hecho es contaros mentiras. Yo traigo las pruebas que son necesarias. Desmonta totalmente su versión", afirmó.

Durante la entrevista, Terelu Campos planteó una pregunta directa en 'De Viernes' sobre el supuesto cambio de percepción de Bárbara Rey hacia su hijo. "¿Qué ha podido ver de ti con la persona con la que estás luchando para que pueda decir eso?", preguntó. Ángel Cristo JR respondió sin rodeos: "Es maldad pura y dura, no hay que desarrollar algo, esta es Bárbara Rey. En los audios, Terelu Campos, está clarísimo a favor de quién está mi madre. La pena es que no los podamos escuchar. Yo estoy esperando que mi madre traiga una prueba algún día".

| Mediaset

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando Ángel Cristo JR habló sobre los abusos sexuales que su hermana, Sofía Cristo, sufrió en el pasado. "Cuando mi hermana habló y salió todo lo de mi tío, en la publicidad de un programa que estuvo ella hablando de los abusos, ella insinuó a un periodista que le hiciera una pregunta insinuando si yo podía haber sido el que abusó de mi hermana, pero que ella lo negaría más tarde porque le venía bien seguir en el conflicto", reveló.

Ángel Cristo JR también abordó el impacto emocional que estas declaraciones han tenido sobre él: "Lo que veo es que no escatima en esfuerzos para destruirme. Ella sabe perfectamente por el proceso que he pasado de una denuncia falsa de mi exmujer por violencia de género. Sabe que estoy luchando por la custodia compartida y cuando yo hablo es porque corto y si corto es por estas cosas".

Ángel Cristo JR insistió en que sus declaraciones no han sido malintencionadas. "Yo no he hablado en mis entrevistas con maldad, yo he hablado de cómo me he sentido", afirmó.