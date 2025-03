Tenso reencuentro entre Eros y Bayan meses después de 'La Isla de las Tentaciones'

Tres meses después de su paso por 'La Isla de las Tentaciones', Eros y Bayan han vuelto a verse las caras en un encuentro cargado de muchas emociones. Tras romper su relación y la decisión de Bayan de conocer a Rubén Torres fuera, la expareja se sentó frente a Sandra Barneda. Ambos compartieron cómo han sido sus vidas desde que dejaron República Dominicana.

Bayan fue la primera en llegar y, al revivir su experiencia en la isla, admitió que intentó hablar con Eros tras su regreso. "Tuvimos una conversación, le pedí perdón e intenté explicarle lo que pasó con Torres, pero me dejó claro que no quería mantener ningún tipo de contacto conmigo", explicó. Además, señaló que no se ha planteado una reconciliación con su ex.

Respecto a su relación con Rubén Torres, Bayan confesó que las cosas no fueron como esperaba. "Al principio todo iba bien, pero cuando él volvió a Badalona, su actitud cambió. En solo 48 horas me dijo que no podíamos seguir hablando porque tenía asuntos pendientes con otra persona", relató.

Por su parte, Eros entró al reencuentro asegurando que estaba en su mejor momento. "Fue una experiencia difícil, pero me ha servido para crecer", afirmó en el reencuentro de 'La Isla de las Tentaciones'. También recordó lo doloroso que fue recoger sus cosas de la casa de Bayan y confirmó que, tras su última conversación, decidió cortar cualquier lazo.

Desde la sala de visionado, Bayan escuchó las palabras de Eros y no pudo contener su enfado. Interrumpió la entrevista para enfrentarlo directamente: "Has mentido en todo lo que has dicho. Ahora dime a la cara por qué has hablado tan mal de mí". Eros, sin titubear, le respondió: "Porque eres rencorosa y vengativa". La tensión fue en aumento, hasta el punto de que él insinuó que ella podía marcharse si no estaba dispuesta a hablar con calma.

Sin embargo, la situación se complicó aún más con la llegada de Rubén Torres, que explicó los motivos por los que dejó de hablar con Bayan: "Necesitaba espacio. Me llegó información de que ella había salido con otra persona y eso me distanció", aseguró. Bayan negó rotundamente estas afirmaciones y se mostró decepcionada con su actitud.

El momento más emotivo llegó cuando Bayan confesó que se hizo un tatuaje de un tulipán en honor a Rubén, ya que en la isla él le regaló un peluche con esa forma. La reacción del tentador fue de sorpresa y terminó pidiendo disculpas por cómo manejó la situación tras 'La Isla de las Tentaciones'.

A pesar de los reproches y el dolor, Eros quiso cerrar el capítulo con un mensaje conciliador: "Gracias por todo. Fuiste una persona muy importante para mí y si algún día me necesitas, estaré ahí". Estas palabras conmovieron a Bayan, que, entre lágrimas, le deseó lo mejor. Finalmente, ambos se despidieron con respeto, dejando atrás el pasado y marcando el fin de su historia en 'La Isla de las Tentaciones'.