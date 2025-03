La petición directa de Alessandro Lequio a Montoya tras su llegada a 'Supervivientes'

Tras muchos rumores, Montoya saltó del helicóptero de 'Supervivientes' este domingo 9 de marzo. Lo hizo fiel a su estilo, con mucho humor y también cantando ante las cámaras, pero también cuando pensaba que nadie lo escuchaba. Todo esto ha sido comentado en el plató de 'Vamos a ver', con algunos colaboradores muy críticos con Montoya.

"Lo más interesante va a ser descubrir si Montoya realmente es así o si es o ha creado un personaje", arrancaba el debate Joaquín Prat. "Creo que es así, lo que vimos ayer...", opinaba Antonio Rossi en 'Vamos a ver'.

"Es así porque es muy intenso, lo que a mí me da miedo es que se haya visto tan sumamente expuesto con ese amor de la gente que empiece a hacer de él. Que empiece a hacer cosas para gustar, diciendo 'si no hago esto ya no le voy a gustar a la gente'. Me da miedo que entre en esa rueda, que es la que le puede hundir", añadía Alejandra Rubio.

| Mediaset

Sin embargo, Alessandro Lequio sorprendió al mostrarse a favor del papel de Montoya: "A mí me produjo ternura. Por primera vez le vi de verdad porque está muy agradecido de estar en 'Supervivientes'". "Pero si hizo de todo. En dos minutos hemos resumido en un vídeo todo lo que hizo y todo lo que puede hacer. Si sigue puede cansar", reaccionaba Pepe del Real.

De este modo, Alessandro Lequio culminó con una petición a Montoya: "Lo único que espero es que deje los conciertitos porque eso puede ser mortal". "La sensación que tengo es que el resto de concursantes se van a poner de perfil para no dejarse arrastrar por el ciclón Montoya. Y ha venido con todos sus argumentos", añadía el colaborador de 'Vamos a ver'.

"Está un poco sobreactuado, porque el momento del helicóptero es para dedicárselo a tu gente, pero ya todo el relato que hizo... Llega que creo que está por encima de todos sus compañeros", añadía Kike Calleja sobre el papel de Montoya en 'Supervivientes'.

| Mediaset

Sin embargo, Sandra Aladro no estaba de acuerdo: "Sacó el muestrario de toda su artillería y era la noche y se notaba nervioso, lo que le hace ir más rápido, pero eso le quita que no sea de verdad lo que siente. Creo que está muy agradecido a lo que le ha ocurrido, viene de pasarlo absolutamente mal y las dos cosas conviven en él".

"Creo justamente que se estaba creando ese monstruo y ha entrado en el momento adecuado para no venirse arriba y seguir aún con los pies en el suelo y le va a venir muy bien. Creo que va a ser su cura de humildad, porque estaba empezando a subir", concluía el debate Adriana Dorronsoro en 'Vamos a ver'.