Así ha sido el esperado salto de Montoya del helicóptero en 'Supervivientes'

José Carlos Montoya, más conocido simplemente solo por su apellido, ha sido la gran revelación de esta temporada televisiva. Su paso por 'La Isla de las Tentaciones 8' se ha convertido en un momentazo viral a nivel mundial comentando hasta por Whoopi Goldberg. Como no, a raíz de esto al concursante le han llovido las ofertas y ha terminado dando el salto a 'Supervivientes'.

El joven andaluz se convirtió en el fichaje bomba del reality de supervivencia, en el que se encontrará con otros ex-concursantes de 'La Isla de las Tentaciones' (como Rosario y Borja). Sin embargo, su entrada se ha retrasado hasta este domingo, en el "Conexión Honduras" presentado por su queridísima Sandra Barneda.

"Cuando he visto las palmeras y todo estaba un poco nervioso, pero al girarme y ver el logo de 'Supervivientes' me he emocionado", le comentaba a la presentadora. Este es además el segundo paso de Montoya por un reality en una isla. Por supuesto, el concursante ha aprovechado para hacer un pequeño guiño a la República Dominicana, donde tan mal lo pasó por amor.

| Mediaset

"Lo he pasado muy mal y no quiero llorar más, pero esto me revive muchas emociones", explicaba frente al helicóptero, listo para dar el salto. "Me alegra haber sido la alegría para muchas familias pero yo sé como lo he pasado y necesito estar aquí", explicaba emocionándose de nuevo.

Finalmente, ha sido el momento del salto del helicóptero. Un trayecto en el que Montoya ha vivido una montaña rusa: del llanto a la risa, a componer una canción y a dedicarle su amor a Sandra Barneda. "Si tú me dices ven, lo dejo todo", le ha dicho a la presentadora, evidenciando la bonita relación que tienen.

El salto lo ha dedicado a su toda su familia, haciendo mención a sus padres, su hermana e incluso su perro. Finalmente, Sandra ha tenido que cortarle y recordarle que se tenían que tirar ya. Algo que el sevillano ha hecho sin dudar, haciendo un salto muy bueno y llegando muy rápido a la orilla.

El fichaje de Montoya no es la única sorpresa que 'Supervivientes' guardaba para la gala del domingo. Y es que el joven no es el último concursante oficial del concurso, sino que todavía quedan varios nombres por viajar a Honduras. A pesar de que todavía no se han confirmado, las redes no dejan de especular sobre la posible entrada de Anita Williams y Manuel González, sus dos némesis en 'la Isla de las Tentaciones'