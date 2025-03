'Supervivientes' resuelve su expulsión más tensa entre Manuel, Anita y Montoya

'Supervivientes' daba la sorpresa poniendo fin a uno de sus misterios de la edición. Anita Williams, Montoya y Manuel González, que hasta ahora convivían apartados del resto de concursantes, se jugaban su entrada al concurso. Tal y como anunciaba Laura Madrueño, se abriría un televoto exprés en el que la audiencia podría votar cuál de ellos merecía unificarse al resto.

El paso del trío de 'La Isla de las Tentaciones' por Honduras no ha sido un camino de rosas. Los tres han protagonizado algunos de los momentos más explosivos de esta edición, pero también los más divertidos y tiernos. Aunque comenzaron odiándose entre ellos, Anita, Manuel y Montoya han logrado limar asperezas y hacer piña.

Ahora, 'Supervivientes' pone fin a esto anunciándoles que es momento de separarse. Uno de ellos irá a vivir con el equipo de Playa Furia y otro lo hará con el de Playa Calma. El restante, termina su paso por el concurso y deberá abandonar Honduras. Algo que ha pillado por sorpresa a los tres concursantes.

| Mediaset

"Yo vine aquí para curarme pero me ha venido bien volver a verla", confesaba Montoya, llegando a emocionarse. "Me he dado cuenta que sigo queriéndote como persona. No estoy 100% curado pero estoy agradecido por estos días y espero que te quedes y disfrutes de la experiencia", le decía a la que fue su ex-pareja. Anita Williams ya confesó seguir enamorada de Montoya, sin embargo, su entrada en 'Supervivientes' provocó reabrir las viejas heridas que arrastraban.

"Al final él sabe que me he equivocado, le amo más que a mi vida y tiene un apoyo en todo lo que necesite", le respondía la joven. Sin duda, ambos se separan mostrándose un cariño mutuo y, quién sabe, la posibilidad de retomar su relación. "El tiempo todo lo sana", apuntaba misteriosamente Anita.

Ambos tenían también palabras bonitas para Manuel González. El que fue tentador de Anita y el motivo del sufrimiento de Montoya, ha terminado cogiéndoles cariño a ambos. "Para mí 'La Isla' ya acabó y no tengo ningún problema con él", confesaba la joven.

| Mediaset

Finalmente, el primero en convertirse en concursante oficial de 'Supervivientes 2025' ha sido Montoya. El sevillano ha sido el concursante más votado del trío y se une definitivamente a la aventura. El joven ha protagonizado una emotiva despedida con su ex-novia, a la que ha abrazado llena de cariño. "No llores, eres una buena persona y me vas a tener siempre que necesites", le decía, consolándola.

Una separación que podría ser inminente pues se volvían a abrir las líneas. Sin embargo, no será así porque la audiencia ha decidido que la segunda concursante oficial sea Anita, reuniéndose así con Montoya y los otros concursantes. "Muchas gracias España, sois los mejores", ha exclamado la joven, que pedía una segunda oportunidad a la audiencia.

Esto ha condenado a la expulsión a Manuel, que ha admitido sentirse muy apenado por la decisión del público. Sin embargo, 'Supervivientes' guardaba una nueva sorpresa para sus concursantes y es que el gaditano no abandonará todavía Honduras. Como cada año, el expulsado se quedará en una isla aparte esperando a la oportunidad de volver a concursar.