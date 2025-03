Pepe del Real señala el mal concurso de Anita tras lo ocurrido en 'Supervivientes'

En las últimas horas, Anita Williams se ha convertido en una de las protagonistas de 'Supervivientes' tras varios incidentes. Primero, fue acusada de robar un trozo de coco, pero, después, los celos de la relación de Montoya con Gala también la pusieron en primera línea mediática en el reality. Este debate ha sido trasladado al plató de 'Vamos a ver' de Joaquín Prat, con las opiniones divididas sobre lo ocurrido en 'Supervivientes'.

De este modo, Pepe del Real ha sido el primero en señalar a Anita: "En la playa en la que estaba con Manuel y Montoya, en playa misterio, estaba muy bien y podía brillar. Ha llegado aquí con sus compañeros y los celos y los malos hábitos, como el de robar, se van a cargar su concurso".

"A Gala le interesa acercarse a Montoya, que sabe que le gusta a todo el mundo. Le viene muy bien a ella, que no la hemos conocido hasta este acercamiento", sentenciaba Carmen Borrego, algo en lo que también estaba de acuerdo Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Sin embargo, Alejandra Prat opinaba distinto: "A mí me encanta Gala y lo que hice después de ver la complicidad con Montoya y el comportamiento de Anita fue "salvar Gala". Por favor, todo el mundo a votar para que se quede, porque nos va a dar mucho juego".

"Me sorprende que Montoya, fuera de Anita y Manuel, no está siendo tan intenso. Ha bajado muchísimo las revoluciones, se ha relajado, y creo que le viene muy bien. A Anita quizás no tan bien, pero a él le ha venido muy bien quitarse a los dos del medio y ver otro perfil tan juguetón", decía Antonio Rossi sobre 'Supervivientes'.

De hecho, el colaborador de 'Vamos a ver' negaba un posible romance: "No veo flirteo, creo que es así Montoya". "No tengo claro que le rentaría más a Gala, un romance con Montoya o una trifulca de cuernos con Anita Williams", concluía el debate Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'.