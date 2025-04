Nuevas nominaciones en 'Supervivientes' y vuelan los cuchillos entre Manuel y Montoya

Tras la última expulsión, 'Supervivientes' sigue su rumbo con una nueva ronda de nominaciones. El regreso de Manuel González, Makoke y Nieves Bolós ha sido una bomba y ha supuesto un vuelco de 180º que podría cambiarlo todo.

Unas nominaciones que han venido con un giro de Poseidón. Debido a que los ex habitantes de Playa Misterio se han enfrentado a la expulsión semanalmente, la organización ha decidido darles un respiro. Manuel González, Makoke y Nieves Bolós serán inmunes esta semana y, aunque podrán nominar, no podrán salir nominados.

En esta ocasión, los concursantes se han enfrentado a una prueba clásica de 'Supervivientes': un reto de resistencia en la que deben aguantarse con una cuerda que se va destensando. Tras un igualado duelo, Álex Adrover y Pelayo Díaz se han alzado como nuevos líderes de sus respectivas playas.

Tras esto, el programa ha dado paso a unas intensas nominaciones en las que han llovido los puñales entre dos de sus protagonistas: Montoya y Manuel González. De hecho, los dos ex participantes de 'La Isla de las Tentaciones' eran los primeros en nominar, donde Jorge Javier Vázquez aprovechaba para lanzar una de sus ironías.

Tensión entre Montoya y Manuel

"¿Montoya, tú sabes que nadie me dice 'pisha' como Manuel?", le preguntaba el presentador, en tono jocoso. Algo a lo que el sevillano seguía la broma, diciendo que "está claro que nadie dice 'pisha' como él, sí', decía con evidente tono de burla.

Por supuesto, el presentador quería saber a qué se refería, pues Montoya no dejaba de hacer graciosas caras. "Te quedas con eso y ya te lo explicaré cuando sea", decía él, que hacía referencia a una "gambita" y al gesto de mirar con lupa. "¿Nos referimos al tamaño?", preguntaba el catalán y, aunque el concursante no respondía, seguía dando a entender que sí.

Tras este tenso momento, al que Manuel González que querido quitar tensión diciendo que estaba "muy contento con su gamba", ambos han procedido a nominar. "No voy a darle el gusto a Monty y, aunque me ha llamado fanfarrón y que no tengo valores, nomino a Carmen Alcayde", decía Manuel.

A su vez, Montoya nominaba a Damián Quintero, aunque aseguraba que lo hacía porque Manuel era inmune. "Me ha dejado claro la persona que es: igual te sonríe como te suelta las bromas de tu cuñado en nochevieja que no me hace gracia", admitía.

Finalmente, Carmen Alcayde se convertía en la nominada del grupo tras recibir las nominaciones de Makoke y Damián Quintero. Como ya es costumbre, Pelayo Díaz, como líder, ha nominado directamente a Montoya, dejando al dúo expuesto una semana más.

En el otro grupo, la cosa ha estado igual de clara. La mayoría del grupo de Playa Calma ha apuntado a Anita Williams como la concursante que debía abandonar 'Supervivientes'. De hecho, la concursante ha recibido el voto de todos sus compañeros excepto Nieves Bolós, que ha nominado a Álvaro Muñoz Escassi. Anita ha hecho lo mismo, apuntando que el ex jinete es con quién tiene menos relación.

Por su parte, Álex Adrover como líder ha nominado a Koldo Royo debido a los encontronazos que mantuvieron al inicio del concurso. Así, el cocinero se enfrenta a una dura nominación que enfrenta a algunos de los pesos pesados de la edición.