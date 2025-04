El espectacular cambio físico de Almácor tras 42 días en 'Supervivientes'

El paso de Almácor por 'Supervivientes' ha terminado antes de tiempo, y no precisamente por decisión propia. El cantante ha tenido que abandonar la isla tras sufrir una lesión durante una de las pruebas más exigentes del reality. Aunque su deseo era seguir en la aventura, los médicos de 'Supervivientes' recomendaron su salida inmediata para evitar complicaciones mayores.

Todo ocurrió durante la prueba de la Liga de los Dioses, emitida el pasado domingo en 'Conexión Honduras'. En pleno esfuerzo por conseguir una recompensa crucial para el grupo, Almácor sufrió una aparatosa caída que lo dejó visiblemente afectado. El diagnóstico fue claro y contundente: lesión en el hombro, necesidad de inmovilización durante cuatro semanas y posterior rehabilitación.

La reacción de Almácor tras conocer que debía abandonar 'Supervivientes' fue pura frustración: "No me jodas, su puta madre, tío. No es justo tío".

Sin embargo, si algo ha dejado huella en su estancia en 'Supervivientes' ha sido el impresionante cambio físico que experimentó durante los 42 días que duró su aventura. Tras su salida, Almácor se enfrentó al espejo por primera vez tras su salida, y su reacción lo dijo todo: sorpresa, asombro y hasta un toque de humor.

| Mediaset

"Dios mío, pero cállate. ¿Y estas piernas? Estoy hecho un pincelillo. Madre mía, estoy en los huesos, yo no sé lo que habré perdido, pero diez kilos o por ahí", decía entre risas, incapaz de creerse su nueva silueta. "No tengo barriga, me salen los abdominales, mi futura mujer va a estar gozando. La uve y todo se me marca", añadía.

Sin embargo, no solo su físico sorprendió: el color de su pelo también se transformó. "¿Qué me estás contando? Qué locura. ¿Y este rubio que me ha quedado, si parezco Justin Bieber. Mis padres cuando me vean no me van a reconocer, no soy yo". "Me gusta lo que veo", reconoció.

Para cerrar el capítulo, Almácor también disfrutó de un gran festín. El concursante de 'Supervivientes' pudo disfrutar de pollo, hamburguesas, pizza y dulces tras semanas de arroz, coco y escasez. Aunque lo disfrutó al máximo, fue claro: no lo compartiría ni con Laura Cuevas ni con Manuel González en 'Supervivientes'.