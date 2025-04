La confesión de Almácor en su regreso tras su abandono forzado de 'Supervivientes'

El regreso de Almácor de 'Supervivientes' no ha sido el que él hubiera deseado.El cantante ha tenido que abandonar la aventura de forma inesperada tras sufrir una aparatosa lesión durante una de las pruebas del reality. Lo que comenzó como un simple resbalón en un juego de recompensa terminó con un diagnóstico que lo obligó a dejar la isla.

Ya de vuelta en España, Almácor ha aterrizado en el plató de 'Supervivientes' donde ha podido reencontrarse con sus seres queridos. El momento ha sido especialmente emotivo, y no ha podido evitar emocionarse al abrazar a su familia y su novia.

Con Sandra Barneda, Almácor confesaba lo complicado que fue aceptar su salida: "Está siendo un poco complicado, porque yo me quería quedar allí". La entrevista tomó un tono más serio cuando se abordó el alcance real de su lesión. "Me he roto cosas que ni sabía que existían", afirmó, tirando de humor a pesar del dolor físico.

| Mediaset

"Creo que he sido yo al 100%. Pensaba que sin comida me iba a enfadar, porque soy un llorón, pero no", dijo haciendo balance de su paso por 'Supervivientes'. Además, recordó uno de los momentos más especiales vividos en la isla: el reencuentro con su novia Helena Gonru. "Llevé las dos primeras semanas a muerte, luego me dio un bajón, pero después vino la princesa[su novia]y me dio energía", rememoró.

Sandra Barneda quiso animarle mencionando a Álvaro Muñoz Escassi, quien también tuvo que abandonar 'Supervivientes' en 2009 por lesión, pero regresó en una edición posterior. Una posibilidad que Almácor no descarta: "Me lo dijo, que él se fue y volvió".

Ya fuera del concurso, el artista ha hablado sin tapujos sobre su relación con algunos compañeros de 'Supervivientes', como Laura Cuevas. Aunque mantiene que tienen buena sintonía personal, fue muy claro al afirmar que no compartiría experiencia con ella en una futura edición: "La muchacha me cae increíble y nos lo pasaríamos muy bien hablando. Pero claro si de repente veo un coco y me hace la coquiña...", expresó, dejando caer una posible ocultación de comida por parte de la concursante.

"Es que si se lo guarda para ella yo pasaría el doble de hambre. Amigos todo lo que quieras, pero supervivientes juntos, eso no", sentenció, poniendo punto final a una intervención cargada de emociones en el plató de 'Supervivientes'.