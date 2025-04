Laura Madrueño s'enfada i desqualifica per trampes un concursant a 'Supervivientes'

La audiència de 'Supervivientes' no perdona les trampes. Durant setmanes, els espectadors han posat en dubte a Anita Williams després d'acumular 9 victòries seguides, demostrant ser tota una supervivent. Malgrat els dubtes, l'organització ha certificat totes les victòries de la jove, descartant que hagués infringit les normes. No obstant això, en aquesta ocasió, Laura Madrueño s'ha posat dura i s'ha vist obligada a desqualificar un concursant per trampós.

Ha ocorregut en ple directe de 'Tierra de Nadie', amb Carlos Sobera al capdavant. Els concursants s'enfrontaven, com cada setmana, a una prova física per guanyar una suculenta recompensa: un plat enorme d'ous ferrats amb patates. La prova s'ha desenvolupat amb normalitat per a Playa Furia, però tot s'ha torçat quan era el torn a Playa Calma.

| Mediaset

En la prova, els concursants havien de superar una cursa d'obstacles que acabava en un joc de punteria. Per ordre, els supervivents havien de llançar un disc i aconseguir donar-li a un gong. En aquesta part de la prova, l'equip de Playa Furia ha començat a posar-se nerviós.

"Aneu per ordre, d'un en un", els recordava Laura Madrueño en diverses ocasions. "I llanceu per darrere de la línia", recalcava també la presentadora de 'Supervivientes', que començava a posar-se seriosa. Unes normes del joc que els concursants de Playa Calma s'han saltat de forma repetida.

Després d'això, la madrilenya s'ha vist obligada a paralitzar el joc i assenyalar les trampes de l'equip. "Nois, parem el joc, això no pot ser", els retreia Laura Madrueño canviant el seu habitual somriure per un semblant seriós. "Heu de complir les ordres del joc, us ho he repetit moltes vegades", seguia renyint-los, davant les queixes d'alguns concursants que asseguraven que s'havien equivocat.

"M'heu escoltat perfectament però m'heu ignorat", seguia ella, que els comunicava la severa decisió que 'Supervivientes' havia pres. "Sentint-ho molt, em comunica l'organització que quedeu desqualificats de la prova", asseverava ella, davant el xoc dels concursants.

Així, Laura Cuevas, Borja González, Koldo Royo, Álvaro Muñoz Escassi, Álex Adrover, Joshua Velázquez i Anita Williams es quedaven sense recompensa. La presentadora de 'Supervivientes' ha comunicat que l'equip de Playa Calma gaudiria directament del festí. Mentrestant, la resta de concursants ja tractaven d'aclarir el que havia ocorregut.