Comunicado de 'Supervivientes' sobre el estado de salud de Makoke tras una caída

La última gala de 'Supervivientes' dejó momentos de tensión tras el inesperado accidente de Makoke durante una de las pruebas de recompensa. La concursante sufrió una dura caída que ha despertado gran preocupación entre sus compañeros y la audiencia. A la espera de un parte médico oficial, se teme que las consecuencias de la lesión puedan afectar a su permanencia en el reality.

Las imágenes del incidente, difundidas por Mediaset, muestran a Makoke retorciéndose de dolor mientras el equipo sanitario del programa le brinda asistencia inmediata. Su rostro refleja la angustia del momento, mientras los médicos evalúan su estado.

Horas después del suceso, se confirmó que la concursante ha sido evacuada a un centro hospitalario para someterse a pruebas médicas que determinen la gravedad de su lesión. Este diagnóstico será clave para saber si podrá continuar en la aventura o si, por el contrario, se verá obligada a abandonar.

| Mediaset

La exmujer de Kiko Matamoros permanece en observación, a la espera de la decisión final del equipo médico. Su continuidad en 'Supervivientes 2025' está en entredicho y todo dependerá del resultado de las pruebas realizadas.

Desde Telecinco han informado que habrá novedades sobre su estado de salud en la emisión de 'Supervivientes: Última hora', con Laura Madrueño, este miércoles, a partir de las 22:00h en Telecinco.

"Como sabéis, Makoke, en la celebración de una prueba de recompensa, ha tenido una caída un tanto aparatosa. Está controlada en este momento, está en manos de los médicos. Sin embargo, lo que no sabemos en estos momentos es si Makoke va a poder continuar en el concurso", explicó Carlos Sobera al cierre de la gala.

"El diagnóstico de momento no es concluyente y por eso no tenemos más remedio que esperar. Hay que realizarle más pruebas y después de analizar esas pruebas se tomará la decisión por parte del equipo médico", añadió el presentador, dejando claro que aún no hay una resolución definitiva sobre su estado de salud.

'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera en audiencias con subida en su tercera semana en Telecinco con un fantástico 18,5% de share y 1.307.000 seguidores. El programa presentado por Carlos Sobera, que marca un buen 11,1% y 1.549.000 en su express, sube a un 22,7% en los espectadores entre 25 y 44 años.