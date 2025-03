El reproche directo de Makoke que hace estallar a Terelu Campos en 'Supervivientes'

El conflicto no ha tardado en estallar en las playas de 'Supervivientes'. Apenas ha pasado una semana desde el inicio del reality y ya se ha producido un tenso cara a cara entre Makoke y Terelu Campos. Las dos participantes han sacado a relucir viejos rencores y diferencias personales.

El detonante de la discusión fue la intención de Terelu Campos de abandonar 'Supervivientes'. Makoke no dudó en reprocharle esta decisión, recordándole la promesa que ella misma hizo a su hija Alejandra Rubio. "Igual que tú le has prometido a Alejandra no llorar, yo he prometido no abandonar", señaló Makoke.

A lo que Terelu respondió con evidente molestia: "Si te encuentras mal, pues chica". Sin embargo, Makoke insistió en que su estado no era físico, sino anímico: "Yo no me encuentro mal, estoy triste".

El intercambio de reproches fue subiendo de tono, con Terelu Campos criticando la actitud nostálgica de su compañera: "¿Ves? Es que sois un coñazo. Yo tengo una hija y no estoy triste. ¿Qué le pasa a mi hija si está en la gloria? No puedo con eso, como si fuesen un bebé. Llevas cinco días aquí y ya estás así. Se puede ser madre, novia e hija sin estar todo el tiempo dramatizando. ¿Acaso quiero menos yo a mi hija que tú a la tuya?".

Las acusaciones no quedaron ahí y Makoke aprovechó el momento en 'Supervivientes' para señalar la falta de apoyo que, según ella, ha recibido de Terelu Campos en los últimos años. "¿Tú crees que te has portado bien conmigo?", le preguntó la ex de Kiko Matamoros. Sin dudarlo, Terelu respondió: "Yo de puta madre".

No obstante, Makoke no compartía esa opinión: "En momentos duros de mi vida tú no me has apoyado". La colaboradora de 'De Viernes' intentó justificarse alegando que había estado donde consideró justo: "He hecho lo que he creído correcto".

La discusión fue subiendo de intensidad cuando Terelu lanzó una crítica generalizada sobre la presión que, según ella, siempre han recibido las Campos. "Parece que nosotras tenemos una obligación con todo el mundo, pero nadie la tiene con nosotras. Si organizamos un cumpleaños y alguien no viene, es un drama. Pero si alguien nos deja fuera de una celebración, no pasa nada". Makoke, lejos de calmar la situación, le advirtió: "No te vengas arriba", lo que terminó de enfurecer a Terelu Campos.

El enfrentamiento alcanzó su punto álgido cuando salió a relucir el nombre de Alejandra Rubio. Terelu Campos le recriminó a Makoke su actitud con su hija en los platós: "Yo no habría tratado a Alejandra como tú lo hiciste". La respuesta de Makoke no se hizo esperar: "Mi hija nunca te haría algo así, pero claro, Anita no trabaja en televisión. A mí Alejandra me atacó y yo me defendí".

Terelu Campos, indignada, sentenció con firmeza: "Me inmolo antes de tocarla, me inmolo. Y tú fuiste así, que lo vio todo el mundo". Finalmente, harta de la situación, la colaboradora tomó una drástica decisión: "Me quiero ir a la otra playa, estoy hasta el coño de estar aquí".