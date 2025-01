Suso Álvarez le canta las cuarenta a Álex Ghita por sus palabras en 'GH DÚO'

Álex Ghita dejaba clara su opinión sobre Marieta Díaz tras convertirse en el tercer expulsado oficial de 'GH DÚO'. "Eres un tamagotchi", le decía durante su despedida a los concursantes "solo comes y duermes", le lanzaba la puya. A pesar de que la concursante se ha sentido muy ofendida dentro de la casa, las palabras más duras se las ha dedicado Suso Álvarez.

"Ojalá estuvieras aquí", ha comenzado diciendo la pareja de Marieta Díaz desde plató, que tenía muchas ganas de confrontar al entrenador. "Eres un cobarde que solo suelta mierda por la boca para desestabilizar", le ha achacado, acusándole de haber "humillado e insultado" a la joven.

Aunque Álex Ghita no ha podido estar en plató esta noche, se ha conectado a través de videollamada para confrontar a Suso. "Yo no he insultado a Marieta", se ha defendido. "Yo la he llamado Tamagotchi porque se pasa el día conectada a ti. Ya cansa", le ha echado en cara, en referencia a los constantes "Te quiero, Suso" que grita la concursante.

| Mediaset

"Lo que me sorprende es que te sientes aquí a dar lecciones de moralidad para haber sido el tercer expulsado", le ha espetado Suso. Durante la acalorada conversación, el ex-Superviviente no ha dejado de afearle que hubiera insultado a Marieta en su despedida. "Todo el mundo está viendo lo que le dije a tu novia, pero tú solo quieres que te diga lo que quieres escuchar", le ha respondido el entrenador.

"Cuando quieras nos sentamos y te doy cátedra", le ha acabado soltando Álex Ghita, que ha reiterado que a él también le gustaría estar en plató para confrontarle cara a cara. Suso ha querido terminar la conversación, diciéndole que "por lo menos Marieta sigue en la casa", mientras que a él lo expulsaron con un 60%.

Pero Álex Ghita le ha dado una última estocada a su contrincante, asegurando que prefería irse a casa con "la cabeza alta" que llegar a la final "como hará ella". Con esta insinuación de que es un mueble, Ion Aramendi ha tenido que intervenir para continuar con el programa. Aún así, ha anunciado que Suso Álvarez y Álex Ghita se reencontrarán en la próxima gala.