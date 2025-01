José María Almoguera expressa dubtes sobre la seva relació a 'GH DÚO'

Si alguna cosa semblava deixar clar la passada gala de 'GH DÚO' era que la relació de José María Almoguera i María la Jerezana anava per bon camí. Va ser precisament en el debat de diumenge, presentat per Ion Aramendi, que la parella feia oficial la seva relació dins de la casa. Després de setmanes amagant-se, es cansaven d'amagar-se i es besaven davant de tothom.

No obstant això, a penes dos dies després de destapar la seva carpeta, José María Almoguera ha sorprès l'audiència mostrant dubtes sobre la relació. "Jo tinc un fill", ha recordat el concursant de 'GH DÚO'.

"Imagina que seguim la relació i, per qualsevol cosa, al meu fill no li cau bé", s'ha plantejat. "Jo ho sentiria molt", ha sentenciat, assegurant que per a ell el seu fill és el primer, encara que això signifiqués el final de la relació.

La distància és un altre dels punts que preocupen al concursant. "Vivim a 700 quilòmetres de distància", ha plantejat, assegurant que no sabria com gestionar-ho. "Ja ho veurem", aclareix. "No m'agrada fer-me expectatives", ha dit, explicant que és una cosa que li ha costat molt treure's per por que "les coses no surtin".

| Mediaset

Malgrat les paraules del seu fill, Carmen Borrego ha assegurat que "José María no té dubtes". Davant les preguntes del presentador, la col·laboradora s'ha explicat. "Si tens dubtes de la relació, no et poses a qüestionar-te el que pot passar fora", ha assegurat, aclarint que és normal dubtar del futur.

Per la seva banda, María la Jerezana també ha mostrat alguns dubtes. Encara que ha assegurat que se sent molt feliç i que feia temps que "ningú la tractava com José María", no està del tot segura que la cosa segueixi fora. En una conversa amb el seu gran amic Dani Santos, ha confessat que la preocupa la distància. "Encara ens estem coneixent", ha aclarit, sent molt conscient que encara només es coneixen en el context del concurs.

"Jo a ell el veig il·lusionat", ha sentenciat Carmen Borrego. "Crec que José s'ha endut un cop molt gran amb Paola i és normal que tingui por", ha assegurat la seva mare. Aclareix que entén les seves pors i que caldrà esperar que surtin de la casa de 'GH DÚO' per veure com acaba aquesta història.