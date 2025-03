Joaquín Prat señala a la dirección de 'Supervivientes' tras la última expulsión

La reciente expulsión de Nieves Bolós en 'Supervivientes' ha generado una fuerte reacción en el plató de 'Vamos a ver'.Joaquín Prat no ha dudado en calificar la decisión como "muy injusta". Un movimiento que, de hecho, sucedió inesperadamente durante la noche del martes en 'Supervivientes'.

"Me parece muy injusto que se vaya Nieves porque, como bien dice Carmen Alcayde, es una de las mejores supervivientes que hay en su playa", expresó Joaquín Pratr con evidente descontento. Su opinión se alinea con la de otros colaboradores de 'Vamos a ver', que también han mostrado sorpresa por la eliminación de la concursante.

El debate se intensificó cuando Alessandro Lequio apuntó que "hemos expulsado a una que casi no conocemos", subrayando la falta de atención que el programa le ha dado a ciertos participantes. Joaquín Prat no dudó en respaldar esta idea y arremetió contra la producción: "Porque no nos ha dado tiempo, es que todo ha sido Terelu, Terelu y Terelu". Una crítica directa a la excesiva atención mediática que ha recibido Terelu Campos desde el inicio del concurso.

| Mediaset

Antonio Rossi también resaltando la desventaja de los concursantes menos conocidos frente a rostros populares. "Carmen Alcayde es mucho más conocida y puede empatizar más con el público, y eso que a mí no me está haciendo mucha ilusión el concurso que está haciendo de momento, que una desconocida que no nos ha dado tiempo a que esté en una trama. Es que, claro, todas las tramas han sido Montoya y Terelu", se expresó

Joaquín Prat no se quedó solo en la crítica a la expulsión de Nieves, sino que también se mostró contundente sobre quién, según él, debería haber sido eliminada en su lugar. "Lo más justo hubiera sido que quien roba o se encuentra el mechero es quien tendría que haber sido expulsada, pero a Gala la carpeta con Montoya le ha salido muy rentable", afirmó.

Finalmente, Joaquín Prat volvió a insistir en su incomprensión sobre lo sucedido: "Sigo sin entender por qué Nieves ha sido expulsada, espero que le den una segunda oportunidad. Es que hay otros ahí que no...".