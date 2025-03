Alejandra Rubio pide que frenen a Alessandro Lequio tras lo que dice en 'Vamos a ver'

'Vamos a ver' ha sido escenario de un fuerte enfrentamiento entre Alejandra Rubio y Alessandro Lequio este martes 25 de marzo. El origen del choque estuvo en unas declaraciones del colaborador sobre Terelu Campos. Alessandro Lequio cuestionó su estado físico durante su participación en 'Supervivientes' y aludió a ciertos episodios del pasado profesional de la presentadora.

El tema más polémico llegó cuando Alessandro Lequio aseguró haber presenciado cómo una secretaria le llevaba un cenicero a Terelu Campos cuando era presentadora. Alejandra Rubio, indignada, respondió con rotundidad en 'Vamos a ver': "¿Tú le has puesto el cenicero a mi madre? No, ¿verdad? Pues ya está".

De este modo, Alejandra Rubio refutó esa versión, asegurando que la persona mencionada por Alessandro Lequio trabajaba en otra cadena en ese momento. Con evidente sarcasmo, respondió: "Fenomenal, a mi madre le llevaban el cenicero. ¿Estás más tranquilo? ¿Vas a dormir mejor? ¡Me parece tal tontería!".

| Mediaset

El debate escaló cuando Alessandro Lequio hizo referencia a la condición física de Terelu Campos en 'Supervivientes'. Alejandra Rubio criticó que el colaborador aprovechara su ausencia para lanzar ataques contra su madre, acusándolo de hablar cuando "más tiene que callar".

"La primera vez que hablé con cierta angustia fue cuando vi la prueba de las cajas porque me estremeció verla temblando de esa manera. Si era como consecuencia de la enfermedad, era necesario que volviese a España cuanto antes porque su salud se estaba resquebrajando a pasos preocupantes", se justificaba el colaborador.

Sin embargo, su discurso no convenció a Alejandra Rubio, especialmente cuando insistió en valorar el estado físico de Terelu Campos: "De la salud no vamos a hablar, pero de su estado de forma sí". En ese momento, Joaquín Prat intervino para recordarle que había llegado a calificarla de "penco".

| Mediaset

Alessandro Lequio se mantuvo firme en su opinión: "Es un caballo flaco, evidentemente cada uno es muy libre de cuidarse de la forma que quiere. Si hacemos caso a lo que dijiste el otro día, tu madre no sigue, digamos, una dieta adecuada para una persona enferma. Se está diciendo continuamente que las personas enfermas tienen que mantener una dieta sana sin subsistir a base de refrescos".

Alejandra Rubio, visiblemente irritada, no dudó en responderle: "¿Y eso te preocupa a ti mucho? Mi madre tendrá derecho a hacer lo que le dé la gana con su vida. ¿Le vas a decir tú lo que tiene que comer o beber?". Sin embargo, la discusión subió aún más de tono cuando el colaborador insinuó la presencia de "aderezos" en las bebidas, lo que provocó una reacción inmediata de Alejandra Rubio: "Decidle algo a este señor, que si no se lo voy a decir yo".

Alejandra Rubio defendió con firmeza la libertad de su madre para decidir sobre su alimentación y estilo de vida: "Lo de que es una viejecita, pues es verdad que no es la tía que en mejor forma está en 'Supervivientes', ya tiene una edad, igual no tanto como tú. Mi madre es verdad que no está muy en forma, no es una persona que vaya al gimnasio, pero son decisiones que ha tomado en su vida y no tiene que meterse nadie y menos tú".