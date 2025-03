Joaquín Prat revela el verdadero motivo de su repentina desaparición de 'Vamos a ver'

La participación de Terelu Campos en 'Supervivientes' sigue generando debate en 'Vamos a ver' en la mañana de Telecinco. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público el pasado lunes 17 de marzo fue la repentina desaparición de Joaquín Prat en directo. Esto desató especulaciones sobre si su salida tenía relación con las críticas de Alessandro Lequio hacia la colaboradora.

Este miércoles 19 de marzo, el presentador ha querido zanjar los rumores y explicar el verdadero motivo de su marcha. 'Vamos a ver' ha analizado la trayectoria de Terelu Campos en 'Supervivientes', abordando desde su estado de salud hasta su desempeño en las pruebas. "Vamos a hablar de tu hermana", anunció Joaquín Prat al comenzar, dando pie a la reacción inmediata de Carmen Borrego, que no ocultó su molestia hacia los comentarios de Alessandro Lequio.

"¿Por lo que dijo el lunes?", preguntó Joaquín Prat al notar la actitud de su compañera. Carmen Borrego manifestó su visible disgusto por las declaraciones del tertuliano, que había acusado a Terelu Campos de usar su enfermedad como justificación para evitar los desafíos físicos. "Creo que es un penco que no ha hecho nada en su vida y por ese motivo no ha hecho un esfuerzo. No por el tema del cáncer, ya está bien la excusa del cáncer", afirmó Alessandro Lequio con contundencia.

De este modo, aprovechando este motivo, Joaquín Prat dio explicaciones sobre su marcha en directo de 'Vamos a ver'. "El lunes me tuve que marchar para atender asuntos personales. No me fui porque no compartiese los comentarios de Lequio sobre la enfermedad de Terelu y el cáncer que ha pasado", aclaró, desmintiendo cualquier relación entre su salida y la polémica.

"Me voy porque me tuve que ir, si no, me iría todos los días. Porque hoy en día sacan un clickbait de donde no lo hay, porque de eso viven", expresó con indignación.

Recordamos que, en audiencias, durante el mes de febrero, 'Vamos a ver' fue líder de su franja con un 14% de cuota y 468.000 espectadores, subiendo al 14,5% en target comercial. Gracias a su nuevo horario consiguió su mejor share de los últimos cuatro meses y su dato mensual más visto desde febrero de 2024.