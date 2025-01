'GH DÚO' da un giro a sus nominaciones, con un poder final que lo cambia todo

'GH DÚO' ha vivido sus segundas nominaciones, que han sido distintas. Tras la expulsión de Vanessa Bouza, los concursantes se han enfrentado a la inmunidad, que la ha vuelto a conseguir el trío de Marieta Díaz, Manuel Cortés y Sergio Aguilera. Después, los participantes de 'GH DÚO' se han enfrentado a una ronda de nominaciones distinta, ya que ha sido a la cara.

Las nominaciones han arrancado con la pareja de Álex Ghita y Miguel Frigenti. El deportista ha sido el primero en dar un punto: "Con José María Almoguera me llevo muy bien y Jeimy Baez es guapísima, pero mejor lejos la atracción". Además, los tres puntos se los dieron a Ana Herminia: "Ha sido con la única que he tenido conflictos y ha jugado muy suicio esta semana", se explicaba Miguel Frigenti.

La siguiente en nominar ha sido Ana Herminia, que daba un punto a Javi Mouza, arrastrando a Romina: "No congeniamos. Quiero a Romina, pero siempre hay daños colaterales". "Otra pena porque con Álex Ghita me llevo bien, pero quiero darle los tres puntos a Miguel Frigenti", añadía la concursante de 'GH DÚO'.

| Mediaset

Posteriormente, han seguido José María Almoguera y Jeimy Báez, que han tenido claras sus nominaciones. El punto ha ido directo para Óscar Landa y Maica Benedicto: "Por descarte, no queremos votar a los demás y creemos que no van a salir por solo un punto". Los tres los han dirigido a Álex Ghita y Miguel Frigenti: "Porque sí, porque me apetece y me han dado un punto", decía Jeimy Báez.

Siguieron el trío formato por Marieta Díaz, Manuel Cortés y Sergio Aguilar, pese a que inicialmente quisieron ser los últimos. El punto fue directo para Óscar Landa y Maica Benedicto: "Por descarte, no creo que vayan a salir", explicaba Manuel Cortés. Por su parte, los tres puntos fueron para Javi Mouzo y Romina Malaspina: "Con el resto de la casa nos relacionamos más, pero con ellos hablamos menos", justificaba Marieta Díaz.

| Mediaset

Continuaron Javi Mouzo y Romina Malaspina, que se han convertido en pareja en 'GH DÚO' tras la expulsión de Vanessa Bouza. El punto se lo dieron a Dani Santos y María Sánchez: "Por descarte, no creo que reciba ningún punto", decía la concursante. Además, Javi Mouzo nominaba con tres puntos a Ana Herminia: "Que aprenda que hay que respetar al prójimo y a que no mentirás".

La penúltima pareja en nominar fue Dani Santos y María Sánchez, que daban un punto a Ana Herminia, mientras que los tres fueron para Javi Mouzo y Romina Malaspina: "No tengo nada en su contra, pero por afinidad". Finalmente, Óscar Landa y Maica Benedicto han cerrado la ronda de nominaciones, que han dado un voto a Ana Herminia: "Me siento muy cómoda con ella, pero va a salir igual". Además, los tres puntos han ido para José María Almoguera y Jeimy Báez: "Nos nominaron la otra vez y es para intentar salvarnos a nosotros", justificaba Maica Benedicto en 'GH DÚO'.

De este modo, los más votados y nominados han sido Ana Herminia con 8 votos, Javier Mouzo y Romina Malaspina con 7 puntos y Miguel Frigenti y Álex Ghita con 6 puntos. Sin embargo, los inmunes han tenido el poder de sacar a uno de la lista en 'GH DÚO' e incorporar a otros dos. Han decidido sacar de la lista a Miguel Frigenti, metiendo a Óscar Landa y Maica Benedicto.