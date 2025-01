'GH DÚO' fa un gir a les seves nominacions, amb un poder final que ho canvia tot

'GH DÚO' ha viscut les seves segones nominacions, que han estat diferents. Després de l'expulsió de Vanessa Bouza, els concursants s'han enfrontat a la immunitat, que l'ha tornat a aconseguir el trio de Marieta Díaz, Manuel Cortés i Sergio Aguilera. Després, els participants de 'GH DÚO' s'han enfrontat a una ronda de nominacions diferent, ja que ha estat a la cara.

Les nominacions han començat amb la parella d'Àlex Ghita i Miguel Frigenti. L'esportista ha estat el primer a donar un punt: "Amb José María Almoguera m'hi porto molt bé i Jeimy Baez és guapíssima, però millor lluny l'atracció". A més, els tres punts els van donar a Ana Herminia: "Ha estat amb l'única que he tingut conflictes i ha jugat molt brut aquesta setmana", s'explicava Miguel Frigenti.

La següent a nominar ha estat Ana Herminia, que donava un punt a Javi Mouza, arrossegant Romina: "No congeniem. Estimo Romina, però sempre hi ha danys col·laterals". "Una altra pena perquè amb Àlex Ghita m'hi porto bé, però vull donar-li els tres punts a Miguel Frigenti", afegia la concursant de 'GH DÚO'.

| Mediaset

Posteriorment, han seguit José María Almoguera i Jeimy Báez, que han tingut clares les seves nominacions. El punt ha anat directe per a Òscar Landa i Maica Benedicto: "Per descart, no volem votar els altres i creiem que no sortiran per només un punt". Els tres els han dirigit a Àlex Ghita i Miguel Frigenti: "Perquè sí, perquè em ve de gust i m'han donat un punt", deia Jeimy Báez.

Van seguir el trio format per Marieta Díaz, Manuel Cortés i Sergio Aguilar, tot i que inicialment volien ser els últims. El punt va ser directe per a Òscar Landa i Maica Benedicto: "Per descart, no crec que surtin", explicava Manuel Cortés. Per la seva banda, els tres punts van ser per a Javi Mouzo i Romina Malaspina: "Amb la resta de la casa ens relacionem més, però amb ells parlem menys", justificava Marieta Díaz.

| Mediaset

Van continuar Javi Mouzo i Romina Malaspina, que s'han convertit en parella a 'GH DÚO' després de l'expulsió de Vanessa Bouza. El punt el van donar a Dani Santos i María Sánchez: "Per descart, no crec que rebi cap punt", deia la concursant. A més, Javi Mouzo nominava amb tres punts a Ana Herminia: "Que aprengui que cal respectar el proïsme i que no mentiràs".

La penúltima parella a nominar va ser Dani Santos i María Sánchez, que donaven un punt a Ana Herminia, mentre que els tres van ser per a Javi Mouzo i Romina Malaspina: "No tinc res en contra seva, però per afinitat". Finalment, Òscar Landa i Maica Benedicto han tancat la ronda de nominacions, que han donat un vot a Ana Herminia: "Em sento molt còmoda amb ella, però sortirà igual". A més, els tres punts han anat per a José María Almoguera i Jeimy Báez: "Ens van nominar l'altra vegada i és per intentar salvar-nos a nosaltres", justificava Maica Benedicto a 'GH DÚO'.

D'aquesta manera, els més votats i nominats han estat Ana Herminia amb 8 vots, Javier Mouzo i Romina Malaspina amb 7 punts i Miguel Frigenti i Àlex Ghita amb 6 punts. Tanmateix, els immunes han tingut el poder de treure'n un de la llista a 'GH DÚO' i incorporar-ne dos més. Han decidit treure de la llista a Miguel Frigenti, posant-hi Òscar Landa i Maica Benedicto.