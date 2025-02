El emocionante y esperado reencuentro entre Carmen Borrego y su hijo en 'GH DÚO'

Tras casi un año de distanciamiento, Carmen Borrego y José María Almoguera han logrado acercar posicionar gracias a 'GH DÚO'. Tal y como el joven ha asegurado, el programa le ha permitido echarla de menos y eso ha producido lo que nadie esperaba: su reconciliación. Por ello, tras la expulsión de José María, todo el mundo esperaba ese reencuentro madre e hijo en plató.

Aunque al principio Carmen Borrego ha decidido no acudir a plató, tras conocer la decisión del público no ha podido evitar salir directa para darle la bienvenida. Dicho y hecho, la colaboradora se ha plantado en Mediaset dispuesta a retomar contacto con su hijo.

Tras un enorme abrazo en el que Carmen Borrego se ha echado a llorar, la colaboradora se disponía a abandonar el plató. "Este es su momento, no el mío", ha querido aclarar desde un principio, no queriendo eclipsar a José María. Sin embargo, Carlos Sobera le invitaba a quedarse. "Carmen, habéis tenido en vilo a todo el mundo con vuestra reconciliación, quédate", le pedía. Finalmente, ella accedía.

"He visto tu educación, tu nobleza, tu autocontrol... No hay compañeros que puedan decir cosas malas de ti", ha comenzado Carmen Borrego, visiblemente emocionada. "Estoy muy orgullosa de ti y de tu concurso. Vas a salir de aquí siendo amigo de casi todo el mundo y no todos pueden decir eso", seguía, soltándole alguna puya a Miguel Frigenti.

| Mediaset

"Este es un momento de reconciliación y ya de estar bien", han sido las palabras del joven de las Campos, que ha aprovechado para abrazar y besar a su madre. Si quedaba alguna duda del efecto positivo que 'GH DÚO' ha tenido en su relación, ambos se han encargado de disiparla.

De hecho, ambos han llegado a compartir uno de esos entrañables momentos tan típicos entre madre e hijo. "Has salido muy guapo, has adelgazado pero no te cortes más el pelo", le reñía la colaboradora, ante las risas de su hijo. Carmen Borrego también le ha dedicado unas bonitas palabras a su nieto, al que ha definido como "un bombón".

Finalmente, la colaboradora ha decidido abandonar el plató para que la entrevista siguiera centrándose en José María. Sin embargo, antes de marcharse ha querido decir unas bonitas palabras para 'GH DÚO'. "No quiero irme sin darle las gracias a este programa, me ha ofrecido uno de los momentos más bonitos de mi vida", ha confesado.