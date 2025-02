L'emocionant i esperada retrobada entre Carmen Borrego i el seu fill a 'GH DÚO'

Després de gairebé un any de distanciament, Carmen Borrego i José María Almoguera han aconseguit acostar posicions gràcies a 'GH DÚO'. Tal com el jove ha assegurat, el programa li ha permès trobar-la a faltar i això ha produït el que ningú esperava: la seva reconciliació. Per això, després de l'expulsió de José María, tothom esperava aquest retrobament mare i fill al plató.

Encara que al principi Carmen Borrego ha decidit no acudir al plató, després de conèixer la decisió del públic no ha pogut evitar sortir directa per donar-li la benvinguda. Dit i fet, la col·laboradora s'ha plantat a Mediaset disposada a reprendre el contacte amb el seu fill.

Després d'una gran abraçada en què Carmen Borrego s'ha posat a plorar, la col·laboradora es disposava a abandonar el plató. "Aquest és el seu moment, no el meu", ha volgut aclarir des d'un principi, no volent eclipsar a José María. No obstant això, Carlos Sobera la convidava a quedar-se. "Carmen, heu tingut en suspens a tothom amb la vostra reconciliació, queda't", li demanava. Finalment, ella accedia.

"He vist la teva educació, la teva noblesa, el teu autocontrol... No hi ha companys que puguin dir coses dolentes de tu", ha començat Carmen Borrego, visiblement emocionada. "Estic molt orgullosa de tu i del teu concurs. Sortiràs d'aquí sent amic de gairebé tothom i no tots poden dir això", seguia, llançant-li alguna indirecta a Miguel Frigenti.

| Mediaset

"Aquest és un moment de reconciliació i ja d'estar bé", han estat les paraules del jove dels Campos, que ha aprofitat per abraçar i besar la seva mare. Si quedava algun dubte de l'efecte positiu que 'GH DÚO' ha tingut en la seva relació, tots dos s'han encarregat de dissipar-la.

De fet, tots dos han arribat a compartir un d'aquests entranyables moments tan típics entre mare i fill. "Has sortit molt guapo, has aprimat però no et tallis més els cabells", el renyava la col·laboradora, davant les rialles del seu fill. Carmen Borrego també li ha dedicat unes boniques paraules al seu nét, al qual ha definit com "un bombó".

Finalment, la col·laboradora ha decidit abandonar el plató perquè l'entrevista continués centrant-se en José María. No obstant això, abans de marxar-se ha volgut dir unes boniques paraules per a 'GH DÚO'. "No vull marxar sense donar les gràcies a aquest programa, m'ha ofert un dels moments més bonics de la meva vida", ha confessat.