El tall de Sandra Barneda a Anita després de les seves paraules a 'La Isla de las Tentaciones'

L'últim programa de 'La isla de las tentaciones' ha estat marcat per moments de gran tensió, especialment durant la foguera de les noies. La situació entre Anita i Montoya, una de les parelles protagonistes d'aquesta edició, ha assolit un punt crític després que ella veiés noves imatges del seu xicot a Villa Montaña.

Acompanyada per Andrea, Bayán, Sthefany i Alba, Anita va haver d'enfrontar-se als vídeos de Montoya, on el seu acostament amb Érika ha anat en augment. La reacció de la jove no es va fer esperar i, visiblement afectada, va decidir abandonar el seu seient abans que finalitzessin totes les imatges: "Jo això no ho permetré".

Tanmateix, Sandra Barneda, presentadora de 'La Isla de las Tentaciones', va intervenir per fer que Anita continués veient les imatges: "Anita, si us plau, les imatges de Montoya continuen". Malgrat el seu disgust, la participant va tornar al seu lloc per seguir observant el material.

| Mediaset

El contingut dels vídeos va provocar un fort rebuig en Anita, que no va dubtar a qualificar-lo com una "fastigosa màxima". D'aquesta manera, el seu malestar va ser evident: "Em fa vergonya". No obstant això, els seus propis actes a Villa Playa han seguit un camí semblant, protagonitzant moments de passió amb Manuel González, temptador estrella d'aquesta edició de 'La Isla de las Tentaciones'.

És per això que Sandra Barneda no va deixar passar l'oportunitat de fer una reflexió al respecte, qüestionant la postura d'Anita amb una pregunta. "Quina diferència hi ha entre el que fas tu i el que fa Montoya?", va qüestionar la presentadora de 'La Isla de las Tentaciones'. Davant d'això, la participant va intentar justificar el seu comportament, argumentant: "Que jo de veritat tinc una connexió real i el d'ells és guarreo pur".

Finalment, Anita va acabar per reconèixer el que considera un canvi dràstic en la seva percepció sobre Montoya. "A la vista està que per a Montoya no sóc tan important com em deia", concloent amb una sentència sobre la seva parella: "Em sembla un porc de molt de compte".