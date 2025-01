'La Isla de las Tentaciones' adelanta por sorpresa una nueva infidelidad y una huida

Por increíble que parezca, 'La Isla de las Tentaciones' sigue superándose en cada episodio, dejando a los espectadores sin aliento. Este miércoles 29 de enero, las sorpresas no fueron la excepción. Aunque las impactantes imágenes forman parte del adelanto del próximo capítulo, 'La Isla de las Tentaciones' ha logrado avivar aún más la expectación.

En el adelanto, Eros expresa su malestar por la actitud de Bayán, mientras que Joel se lamenta por haber hecho daño a Andrea. Por su parte, Tadeo no duda en criticar lo que considera el "ridículo" de Sthefany. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes lo protagoniza Montoya, quien, visiblemente alterado, da una patada a la tablet y sale corriendo, dejando a todos en shock.

Sus compañeros, preocupados por su reacción, intentan entender qué ha sucedido: "¿Se ha desmayado? Está en el suelo", comentan entre ellos.

En las villas, la tensión sigue en aumento y Andrea teme un cambio de actitud en Joel, quien, a su vez, está inquieto por la posibilidad de enfrentarse a una hoguera. Sthefany, movida por la venganza, se muestra decidida a actuar, mientras que Gabriela sorprende al quitarse el sujetador en la habitación de Montoya. Como si esto no fuera suficiente, un dron aparece con un misterioso mensaje dirigido a las chicas.

El adelanto también deja entrever una serie de besos que elevan aún más la temperatura de 'La Isla de las Tentaciones'. Sthefany y Anita, Torres y Bayán, y una escena de sexo en una de las habitaciones captan la atención del espectador. Sin embargo, el misterio envuelve la identidad de los dos protagonistas de este encuentro íntimo, ya que las imágenes no revelan sus rostros ni ningún otro detalle identificativo.

Las únicas pistas visuales son una colcha agitándose frenéticamente y una cama golpeando la pared con fuerza. Todo ello, acompañado de los sonidos que dejan en claro que la pareja está disfrutando del momento.

Finalmente, Montoya, fuera de sí, corre desesperado hasta la villa de su pareja para exigir explicaciones. "¡Me has destrozado, me has destrozado, me has destrozado!", grita entre el asombro y el temor de los presentes.