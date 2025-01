Melyssa Pinto confiesa lo nunca dicho de su paso por 'La Isla de las Tentaciones'

En 2020, Telecinco estrenaba el que se ha convertido en uno de sus formatos estrella: 'La Isla de las tentaciones'. Con ocho ediciones repletas de escándalos y momentazos televisivos, Melyssa Pinto es una de las concursantes más recordadas. Concretamente, la influencer catalana apareció en la segunda temporada del programa, donde participó junto a Tom Brusse, su por aquel entonces pareja.

Como muchos recordaran, Tom Brusse terminó cayendo en la tentación con Sandra Pica, algo que Melyssa Pinto no podía perdonar. Por ello, en uno de los momentos más recordados por los fans, la influencer decidía colarse en la villa de los chicos para confrontarle.

"Eres un desgraciado", le gritaba la joven tras haber visto las imágenes que delataban la infidelidad. "La relación se ha terminado, ¿lo has entendido?. Tú a mi casa no vuelves a entrar", seguía gritando, mientras el DJ marroquí trataba de justificarse.

Ahora, Melyssa Pinto por fin ha confesado uno de los grandes secretos de 'La Isla de las Tentaciones'. ¿Cómo logró colarse en la villa de los chicos, que se encuentra en la otra punta de la isla donde graban?

"No sabía cómo llegar. Había dos opciones: izquierda o derecha", ha explicado la catalana en el podcast 'La Influencia', con Nacho Pla. "Fui a la izquierda y fui tirando hasta que llegué un punto donde había un guardia, de estos que te abren la barrera para salir", narraba la influencer.

Consciente de que el portero no le dejaría pasar, Melyssa Pinto buscó otra puerta de entrada. "Entonces giro y llego a un punto donde veo mucha luz", allí había dos dominicanos que trabajaban para el equipo, pero la joven sabía que no la reconocerían por la cara. "Así que les dije 'Chicos, soy de producción, vengo a ver a los chicos' y me dejaron pasar", recuerda.

"Imagínate, yo iba corriendo como una enferma, loca de los nervios", cuenta, recordando la situación extrema que estaba viviendo. "Pero en ese momento me tranquilicé, fingí que era del equipo y cuando ya estaba dentro, la lié", ha desvelado la influencer.

Fue una cámara fija la que captó una secuencia que se convertiría en uno de los momentazos del programa. "Yo no estaba pensando en las cámaras", ha admitido la joven, que asegura además que ya no estaban grabando. "Si no, nadie se hubiera enterado", ha dicho orgullosa.

El paso de Melyssa Pinto por 'La Isla de las tentaciones' es, todavía, uno de los más recordados. Después de su televisada ruptura con Tom Brusse, la joven participó en 'Supervivientes' y ha logrado gran relevancia en redes, incluso inspirando un trend de baile con su discurso peleando con Tom.