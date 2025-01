La confessió de María Sánchez sobre Jose María Almoguera a 'GH DÚO': 'Creia que...'

Tot i que José María Almoguera i María la Jerezanaavancen amb pas segur en la seva relació, la realitat és que només fa un parell de setmanes que es coneixen. Els concursants cada vegada estan més acaramel·lats, compartint petons, abraçades i carícies fins i tot a plena llum del dia i sense por al "què diran". No obstant això, encara s'estan coneixent i és normal que sorgeixin les primeres desavinences.

Tot ha sorgit enmig d'una conversa entre els llençols, on el fill de Carmen Borrego li ha admès sentir-se nerviós. "Tinc un pressentiment estrany, la sensació de què ha passat alguna cosa", li ha explicat. Davant les preguntes d'ella, José María Almoguera ha tornat a esmentar Rocío, la amiga a la qual va demanar perdó després del seu primer petó.

"No sé si Rocío i Vicente...", ha comentat el jove. Encara que Carmen Borrego ha aclarit que podia referir-se al fet que li preocupava que s'haguessin fet mal amb la moto, la resposta no ha convençut Ion Aramendi. "S'ha dit que Paola Olmedo està coneixent algú", ha volgut recordar-li el presentador. Carmen Borrego ha volgut assegurar que la vida actual de l'ex-dona del seu fill no té res a veure. "Com més feliç sigui, més feliç serà el meu nét", ha conclòs.

| Mediaset

Tot i així, les misterioses paraules de José María Almoguera no han fet més que incrementar els rumors que ja plagaven la premsa. El mateix programa feia una crida a 'Amanda', noia a la qual José María Almoguera també va demanar perdó dins de la casa sense més detalls.

El segon assalt va venir més endavant, quan María Sánchez li va confessar alguna cosa inèdita al fill de Carmen Borrego. "Hi ha vegades que crec que li agrades a Jeimy", ha admès sobre la seva companya, l'ex de Carlo Constanzia. La jerezana assegura haver notat actituds estranyes de la jove dominicana cap a José María Almoguera. "Veig molt acostament", li comentava les seves sospites al seu amic Dani Santos, que li assegurava que no hi havia res.

No obstant això, María Sánchez no oblida el moment que li va fer sospitar això. "Li vas dir que era la noia més maca de la casa", l'ha recordat a José María Almoguera la jerezana. El jove de les Campos ha assegurat que només ho va fer per veure la seva reacció i li ha acabat jurant que ja es va fixar en ella fa dotze anys, durant l'emissió de 'GH 12+1'. "Vaig deixar de veure-la quan et vas embolicar amb aquell noi", ha rememorat José María Almoguera fent referència a la seva relació amb Hugo Pierna.

| Mediaset

De moment, la parella continua coneixent-se i compartint aquests petons i abraçades que intenten ocultar de la resta de la casa. "Així és més divertit", ha assegurat María la Jerezana, que assegura que entre ell i José María Almoguera no hi ha més que una amistat. "Ens hem fet algun petonet i ja està", reconeix, encara que està clar que la cosa cada vegada va més seriosament.