Nadie esperaba la reacción Carmen Borrego al beso de José María Almoguera en 'GH DÚO'

José María Almoguera ha protagonizado de los momentos más comentados en la casa de 'GH DÚO', al darse un beso con María la Jerezana. El hijo de Carmen Borrego y la concursante de 'GH 12+1' compartieron un beso oculto bajo las sábanas de la casa. Ahora, Carmen Borrego ha expresado sus sentimientos al respecto en 'Vamos a ver', donde mostró su apoyo a su hijo, pero también cierta incomodidad con la inesperada situación.

"Yo creo que si José María ha besado a María es porque siente algo por ella", afirmó Carmen Borrego. Además, también destacó que hace solo unos días ella misma pensaba que la conexión de su hijo era más evidente con Maica Benedicto, y no con la andaluza. A pesar de este giro inesperado, Carmen Borrego defendió la actuación de su hijo en la casa de 'GH DÚO': "Está haciendo un concurso estupendo, no porque se haya besado".

Aunque la colaboradora de 'Vamos a ver' está encantada con la educación de su hijo y cómo se comporta ante las cámaras, admitió que hay aspectos que no le gustan. "Hay cosas como madre que no me gusta ver, pero sí me gusta ver lo educado que es Jose y eso traspasa la pantalla", comentó al hablar de la relación que ha comenzado a nacer entre José María y María la Jerezana.

| Mediaset

A pesar de su incomodidad, Carmen Borrego no tiene ningún problema personal con la concursante andaluza, a quien definió como "un encanto". Sin embargo, fue tajante al expresar que considera que, dada la reciente ruptura de su hijo con Paola Olmedo, no es el mejor momento para que inicie una nueva relación. "Yo creo que igual que a mí no me gusta, a su padre tampoco le gustará", apuntó la colaboradora.

Además, Carmen Borrego dejó claro su postura sobre el concepto de las "carpetas" en los realities. "No es nada malo, pero no es una carpeta, las carpetas en los concursos me parecen horribles", sentenció.

A pesar de 'Vamos a ver', como Alexia Rivas, intentaron suavizar su crítica, la madre de José María Almoguera se mantuvo firme en su opinión. "No tiene nada que ver. Creía que iba a estar más nervioso e iba a reaccionar de otra manera, no tiene experiencia en realities, y es al que menos conocían los concursantes", concluyó.