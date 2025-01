Ángel Cristo JR da la cara y desvela por qué Ana Herminia dio plantón a 'GH DÚO'

El pasado domingo Ion Aramendi sorprendía dando una noticia de última hora. Ana Herminia y Ángel Cristo JR habían rechazado asistir al debate en el que, según se había anunciado previamente, se entrevistaría a la segunda expulsada de 'GH DÚO'.

Aunque las redes les acusaron de hacerlo para no tener que enfrentarse a las preguntas del presentador, el programa aseguró que las puertas "seguían abiertas" para la pareja. Dicho y hecho, Ángel Cristo JR ha aceptado la invitación y ha comparecido en el 'Límite 48' de esta semana, listo para dar explicaciones.

"Ana Herminia no asistió porque no está en condiciones de hacerlo", ha querido aclarar la pareja de la concursante. Dejando claro que no fue porque "no quisieran", Ángel Cristo JR ha revelado que Ana Herminia sigue lidiando con los problemas de hipertensión de los que se quejó en la casa.

| Mediaset

"Sigue con la crisis de hipertensión y han tenido que cambiarle la medicación, porque la que usaba ya no le sirve", ha explicado el hijo de Bárbara Rey. Recordamos que dentro de 'GH DÚO', Ana Herminia ya tuvo algún que otro susto con esta dolencia que arrastra hace años.

Tal y como explica Ángel Cristo JR, la salud de Ana Herminia se encuentra en un punto crítico y, ahora mismo, "no se ve preparada ni para salir a la calle". También ha mencionado a Triana, la hija de Ana Herminia, que aparentemente también está pasando por un momento complicado tras el concurso de su madre.

"Llevamos varios días con ambulancias que vienen cada noche a casa", ha narrado el exsuperviviente, quién dice no haberse separado de su pareja para cuidarla "las 24 horas". Finalmente, y tras hablarlo en profundidad con el cardiólogo de Ana Herminia, ha comunicado la drástica decisión de la pareja. Ana Herminia se aleja de los medios y el ojo público.

"Para nosotros, lo principal es su salud", ha justificado Ángel Cristo, que ahora se une como colaborador a los debates de 'GH DÚO'. De esta forma, tras un polémico concurso y una salida precipitada de la casa más famosa de la televisión, Ana Herminia decide dejar la televisión.