El misterioso mensaje a una chica de José María Almoguera tras su beso en 'GH DÚO'

El amor ha llamado a la puerta de 'GH DÚO'. Esta semana, José María Almoguera y María la Jerezana han compartido su primer beso bajo las sábanas de la habitación. Ya llevaba días especulándose sobre las actitudes del hijo de Carmen Borrego con algunas de las chicas de la casa.

Mucho ha dado de qué hablar su triángulo amoroso con Maica Benedicto y María la Jerezana, con quien tanto la audiencia como compañeros han podido detectar el tonteo. Finalmente, a pesar de que Carmen Borrego se decantaba por Maica, está claro con quien ha congeniado más. Sin embargo, las palabras que ha pronunciado el joven tras su primer beso con la jerezana han impactado al plató de 'GH DÚO'.

"Espero que nadie lo esté pasando mal fuera", han sido las crípticas palabras que José María Almoguera pronunciaba al día siguiente de su encuentro íntimo. Aunque, en principio, el hijo de Carmen Borrego está soltero en la actualidad,estas palabras han intrigado a Carlos Sobera, que ha querido aclarar el asunto con la defensora del joven.

Rocío, la amiga defensora, ha asegurado que esas disculpas eran para ella, lo que ha desconcertado todavía más a la gente del plató. "Le pedí que no la liara y pasara desapercibido", se ha explicado ella, "pero ya veis que no me ha hecho caso", ha añadido con una sonrisa nerviosa.

| Mediaset

A pesar de que la amiga de José María ha querido dejar claro que solo son "como hermanos" y que nunca han estado liados, la respuesta no ha terminado de convencer a Carlos Sobera. "Mira que llevo años presentando 'First Dates', es muy difícil engañarme", le ha dicho en tono jocoso. Tampoco ha convencido a las redes sociales, que ya han comenzado a especular cuál es la verdadera relación entre Rocío y José María, llegando a decir que "se la veía incómoda".

Teorías conspiranoicas aparte, la joven se ha mantenido firme con sus palabras y ha asegurado que lo único que mantienen es una amistad. Por su lado, José María Almoguera ha dejado claro su intención de seguir el romántico idilio con María en la casa de 'GH DÚO'.