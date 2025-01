Cómo ver 'El Debate de las Tentaciones', que tiene fecha de estreno y no en Telecinco

Tras el intenso arranque de la experiencia para las cinco parejas y el inesperado desembarco de la tentación en la playa dominicana, llega la hora de hacer balance de lo sucedido. Mediaset vuelve a apostar por 'El Debate de las Tentaciones', que contará con amplio material inédito, avances exclusivos y la presencia de sus grandes protagonistas. Se trata de un espacio presentado por Sandra Barneda que estará disponible desde este miércoles 8 de enero.

Sin embargo, su emisión no será en la televisión en abierto, en Telecinco o Cuatro, como ocurría en anteriores ediciones. Como ya pasó la anterior temporada, 'El Debate de las Tentaciones' estará disponible cada semana en exclusiva para los suscriptores de Mitele PLUS. Por lo tanto, para poder disfrutar de este espacio tienes que contratar la plataforma premium de Mediaset.

Producido por Mediaset en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), 'El Debate de las Tentaciones' contará en su estreno con las valoraciones de Marta Peñate, Suso Álvarez, Makoke, Mario González, Terelu Campos, Kiko Jiménez, Lucía Sánchez y Arantxa Coca. Además acogerá en el plató a las cinco chicas protagonistas de la actual edición: Alba, Ana, Andrea, Anita y Bayan.

| Mediaset

Además de una amplia selección de imágenes no emitidas de la experiencia, 'El Debate de las Tentaciones' revelará una infidelidad desconocida hasta ahora. Es la de uno de los protagonistas con una participante de ediciones anteriores del formato. Además, descubrirá cuál es la verdadera relación de Alba y Aída.

Cabe destacar que el primer programa de 'La Isla de las Tentaciones' acaba con el amago de abandono de Alba, pareja de Gerard, que la próxima semana tomará una clara decisión. "Tengo que pensar y decidir si me voy o no. Siento que si me quedo aquí mi relación se va a ir a la mierda", dice la chica en el avance.

Recordamos que 'La Isla de las Tentaciones' regresó líder en audiencias a Telecinco con un fantástico 15,2% de cuota de pantalla, 1.373.000 espectadores y un gran 22,2% en target comercial. El reality, que también fue líder en su express con un 10,5% y 1.380.000, subió al 37,7% en el target de 13-24 años y a un 24,7% en el de 25-44.