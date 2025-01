'GH DÚO' sorprende salvando de la nominación a los dos concursantes menos votados

Las primeras nominaciones de 'GH DÚO' sorprendieron dejando en manos del público a cinco concursantes. Desde el pasado domingo, los espectadores están votando a su concursante favorito para abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, este martes, durante la emisión del 'Límite 48 Horas' de 'GH DÚO', se ha salvado a los dos menos votados.

Recordamos que Ana Herminia fue la más votada por sus compañeros, recibiendo 9 puntos, seguida de Vanessa Bouza, Javi Mouzo y Romina Malaspina con 8. Además, Álex Ghita fue subido a la nominación por Marieta Díaz, Manuel Cortés y Sergio Aguilera como inmunes de la semana.

"Fenomenal, esto es un concurso así que los entiendo perfectamente. No me parece mala decisión, por supuesto. Lo de Marieta lo entiendo y me gustaría más de Sergio y Manuel, el por qué", reaccionaba Álex Ghita este martes tras conocer que se juega su permanencia en 'GH DÚO'.

| Mediaset

Al inicio de la noche, además, se han mostrado los porcentajes ciegos, con uno claramente como el favorito para abandonar 'GH DÚO' con el 61% de los votos. El segundo, con mucha distancia, acumulaba el 25% de los votos. Ya con menos porcentaje se encontraba un 9%, un 4% y un 1%.

Tras una primera ronda de posicionamientos, 'GH DÚO' ha cerrado sus líneas para comunicar el primer salvado, que ha sido Javi Mouzo: "He lanzado besos a Aurah, con mucho cariño. Paz y amor", reaccionaba con un mensaje a su compañera, que se posicionó en su contra minutos antes. "Estoy encantada con la salvación de Javi, que es mi bastón, ya lo sabéis", añadía Vanessa Bouza.

Antes de finalizar la noche, 'GH DÚO' ha salvado al segundo concursante menos votado de la ronda de nominaciones. En este caso, ha sido Romina Malaspina.

Por lo tanto, Ana Herminia, Álex Ghita y Vanessa Bouza siguen en la cuerda floja hasta la gala del próximo jueves,cuando se anuncie al primer expulsado de 'GH DÚO'. Cabe destacar que los tres cuentan con detractores suficientes como para ser los expulsados. Sin embargo, todo apunta a que el menos votado podría ser Álex Ghita, por los seguidores de Adara Molinero.