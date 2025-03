El impactante salto de Anita que paraliza 'Supervivientes': 'No recuerdo cosa igual'

Tras unos días de lluvias extremas que obligaban a evacuar a los supervivientes, la calma ha vuelto a Honduras. Por lo menos por ahora, pues la explosiva entrada de Anita Williams podría volver a cambiarlo todo. La joven ex-participantes de 'La Isla de las Tentaciones' compartirá playa con Montoya y Manuel, cerrando así el casting de 'Supervivientes'.

Sin duda, Anita y Montoya se han convertido en las estrellas de la última edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Sin embargo, aunque Montoya ha logrado ganarse el cariño de la audiencia, ella se convirtió en "la más mala de España". El público no le perdona que fuera infiel y, por ello, su salto era uno de los que más expectación causaba.

| Telecinco

Salto del helicóptero que tuvo que aplazarse debido al temporal extremo que azotaba los Cayos Cochinos. Sin embargo, durante la segunda gala de 'Supervivientes' hemos podido ver la entrada de la concursante y ha dejado sin palabras a todo el mundo.

"Tengo muchas ganas, llevo esperando desde el martes", explicaba la joven, que aseguraba que no había pensado qué decir en el reencuentro con su ex-pareja. Recordamos que Anita confesó seguir enamorada de Montoya, pero que no entraba con la intención de reconquistarle.

Por ello, Anita sorprendía a todos cuando pedía que subieran todavía más el helicóptero. "Subidlo más", le pedía ante un Jorge Javier que se quedaba en shock. Tras dedicarle el salto a su familia, amigos y las chicas con las que compartió experiencia en 'La Isla de las Tentaciones', la joven saltaba sin dudarlo.

| Supervivientes

"Menuda salvajada, yo no recuerdo una cosa igual", expresaba el presentador, que no terminaba de creerse el increíble salto de Anita. A pesar de que no ha habido confirmación oficial, la distancia entre el helicóptero y el agua parecía de ser de bastantes metros. Según ha confirmado Jorge Javier, este ha sido "el salto más alto de la edición".

Así, Anita Williams comienza su paso por 'Supervivientes' con una entrada explosiva que le ha hecho ganarse el aplauso de la audiencia. Tras poner un pie en la playa, Laura Madrueño le ha comunicado que pondrá rumbo a Playa Misterio, donde se reencontrará con el que fue su ex-pareja, Montoya.