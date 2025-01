Joaquín Prat paraliza 'Vamos a ver' por lo que se atreve a decir Alessandro Lecquio

Momento de alta tensión el vivido en 'Vamos a Ver', que ha obligado a Joaquín Prat a intervenir en directo para moderar un acalorado debate de Alessandro Lecquio. La discusión surgió mientras se comentaban las recientes declaraciones de Alejandra Rubio sobre la participación de su primo en 'GH DÚO'.

Alejandra Rubio, en una entrevista reciente, aseguró que no está siguiendo el concurso de José María Almoguera en 'GH DÚO': "Estoy centrada en otra cosa". Aunque también afirmó que en su faceta como madre primeriza "todo muy bien", su falta de interés en el reality no pasó desapercibida. Especialmente para Alessandro Lecquio, quien no dudó en calificar su actitud como "una grosera".

El colaborador afirmó que Alejandra Rubio había mostrado un desprecio hacia su primo al no dedicar tiempo a seguir su participación en 'GH DÚO'. Alessandro Lecquio defendió con contundencia que "la sinceridad en estos casos es un desprecio". Además, opinó que, pese a las exigencias de ser madre primeriza, "en las horas de sueño, esa atención la puedes completar con la lectura y siguiendo las evoluciones de tu primo".

| Mediaset

Joaquín Prat, anticipando el tono polémico de Alessandro Lecquio, intentó detenerlo con un firme "cuidado", pero el colaborador respondió sin dudar: "Lo tengo que hacer". Sus comentarios generaron una oleada de reacciones en 'Vamos a ver', donde otros colaboradores rápidamente se posicionaron en defensa de Alejandra Rubio.

Bibiana Fernández señaló que Alejandra Rubio no podía fingir interés, ya que "la siguiente pregunta sería qué le ha parecido, y no sabría qué responder". A pesar de la insistencia, Alessandro Lecquio, quien aseguró que "no le costaba nada a Alejandra decir: 'sí, sigo las evoluciones de mi primo con todas las ganas del mundo', aunque sea mentira". Finalmente, Joaquín Prat intervino nuevamente para calmar los ánimos y redirigir 'Vamos a ver' hacia otros temas de la escaleta.

Recordamos que 'Vamos a ver' no está pasando por su mejor momento en audiencias en la mañana de Telecinco. Este miércoles 8 de enero, el espacio de Joaquín Prat se ha conformado con un 11,2% de share y 309.000 fieles.