Alessandro Lequio sentencia a Makoke tras lo ocurrido con Terelu en 'Supervivientes'

Una de las últimas broncas ocurridas en 'Supervivientes' ha sido la protagonizada por Makoke y Terelu Campos. Ambas han sacado a relucir los trapos sucios del pasado, con la colaboradora de 'De Viernes' acusando a su compañera de haber atacado duramente en los platós a Alejandra Rubio. Todo esto ha sido comentado en el plató de 'Vamos a ver', con una clara opinión de Alessandro Lequio.

De este modo, ha arrancado Carmen Borrego: "Creo que esto hace bastante tiempo, en un momento en el que Alejandra se sintió cuestionada Makoke no sacó la cara por ella. Voy a ser muy realista en este tema porque creo que Makoke tiene razón. En algunos momentos, Terelu no sacó la cara por ella porque a mí me consta por la propia Terelu que Makoke se ha matado por ella cuando ha habido un problema".

"Makoke le ha exigido a Kiko que no fuese a por Terelu y eso me consta. A lo mejor, por un distanciamiento, hay un momento en el que Terelu no saca la cara o saca la cara por otra persona", añadió la colaboradora de 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Hay una cosa que Makoke nunca entendió, ya no sé si algún día lo reconocerá o no. Efectivamente Terelu le pedía a Kiko que no fuera a por Makoke y Makoke le pedía a Kiko que no fuera a por Terelu. En un momento determinado, Terelu se posiciona al lado de Kiko, acaba yendo a su boda y dejando de lado a Makoke, que se sintió abandonada", explicaba también Antonio Rossi.

En ese momento, Alessandro Lequio soltaba una sentencia: "El problema de fondo es que Makoke quiere ser como las Campos y las Campos se consideran de otra sangre".

| Mediaset

Posteriormente, Carmen Borrego también ha opinado del concurso de Makoke en 'Supervivientes': "Cuando no estás bien psicológicamente... Creo que está pasando un momento en el que no prefiere pensar en lo de fuera. No está bien, está echando de menos su vida, a su novio, tiene la cabeza más fuera que dentro".

"Lleva años queriendo y preparándose para ir a 'Supervivientes', no está aprovechando esta oportunidad", sentenciaba Giovanna González. "La cabeza allí no le mandas tú, te manda a ti y si la cabeza la tienes fuera, la tienes fuera", replicaba Carmen Borrego.

De este modo, Joaquín Prat lanzaba una inesperada pregunta a la colaboradora: "¿Ya estás haciendo campaña para que expulsen a Makoke?". "No estoy haciendo campaña porque, entre otras cosas, no está nominada", concluía Carmen Borrego.