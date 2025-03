Alessandro Lequio sentencia a Makoke després del que va passar amb Terelu a 'Supervivientes'

Una de les últimes bronques ocorregudes a 'Supervivientes' ha estat la protagonitzada per Makoke i Terelu Campos. Totes dues han tret a relluir els draps bruts del passat, amb la col·laboradora de 'De Viernes' acusant la seva companya d'haver atacat durament als platós a Alejandra Rubio. Tot això ha estat comentat al plató de 'Vamos a ver', amb una clara opinió d'Alessandro Lequio.

D'aquesta manera, ha arrencat Carmen Borrego: "Crec que això fa bastant temps, en un moment en què Alejandra es va sentir qüestionada Makoke no va treure la cara per ella. Seré molt realista en aquest tema perquè crec que Makoke té raó. En alguns moments, Terelu no va treure la cara per ella perquè a mi em consta per la pròpia Terelu que Makoke s'ha matat per ella quan hi ha hagut un problema".

"Makoke li ha exigit a Kiko que no anés a per Terelu i això em consta. Potser, per un distanciament, hi ha un moment en què Terelu no treu la cara o treu la cara per una altra persona", va afegir la col·laboradora de 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Hi ha una cosa que Makoke mai va entendre, ja no sé si algun dia ho reconeixerà o no. Efectivament Terelu li demanava a Kiko que no anés a per Makoke i Makoke li demanava a Kiko que no anés a per Terelu. En un moment determinat, Terelu es posiciona al costat de Kiko, acaba anant al seu casament i deixant de banda a Makoke, que es va sentir abandonada", explicava també Antonio Rossi.

En aquell moment, Alessandro Lequio deixava anar una sentència: "El problema de fons és que Makoke vol ser com les Campos i les Campos es consideren d'una altra sang".

| Mediaset

Posteriorment, Carmen Borrego també ha opinat del concurs de Makoke a 'Supervivientes': "Quan no estàs bé psicològicament... Crec que està passant un moment en què no prefereix pensar en el de fora. No està bé, troba a faltar la seva vida, el seu nòvio, té el cap més fora que dins".

"Porta anys volent i preparant-se per anar a 'Supervivientes', no està aprofitant aquesta oportunitat", sentenciava Giovanna González. "El cap allà no el manes tu, et mana a tu i si el cap el tens fora, el tens fora", replicava Carmen Borrego.

D'aquesta manera, Joaquín Prat llançava una inesperada pregunta a la col·laboradora: "Ja estàs fent campanya perquè expulsin a Makoke?". "No estic fent campanya perquè, entre altres coses, no està nominada", concloïa Carmen Borrego.