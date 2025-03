Alexia Rivas dice lo que muchos piensan del concurso de Terelu en 'Supervivientes'

Terelu Campos ha vuelto a ser la gran protagonista de la tercera gala de 'Supervivientes'. La colaboradora amenazó con abandonar, aunque decidió posponer su decisión para más adelante. En el plató de 'Vamos a ver' han debatido sobre la actitud de Terelu Campos y este amago de abandono de 'Supervivientes'.

"¿Tienes sentimientos encontrados de a ver si abandona y no me supera a mí?", le preguntaba directamente Joaquín Prat a Carmen Borrego. "A mí me encantaría que lo superara, porque, aunque yo estuve poco tiempo, a mí me sirvió de mucho y estoy seguro que a ella también le va a servir.Quiero que siga, pero me da cosa porque sé que lo está pasando mal. Estando allí estando bien es complicado, imaginaros si no te sientes bien", respondía la colaboradora de 'Vamos a ver'.

De este modo, la nota contraria la ponía Alexia Rivas: "Cuando estás allí no lo ves tan fácil, pero el cuerpo aguanta. El cuerpo, aunque creas que no puedes más, aguanta. El tema de la supervivencia no lo está haciendo mal, me ha parecido peor algunas quejas o algunas formas, como la contestación a Pelayo... No está siendo una amazonas, pero tampoco se lo podemos pedir".

| Mediaset

"Lo que no podemos hacer es remarcar siempre las malas formas de Terelu hacia Pelayo y no recalcar las malas formas de Pelayo contra todos. Pelayo no es un alma caritativa que solo tiene problemas con Terelu. Él se queja de lo que dice Terelu, pero acto después se lo dice a otra compañera", defendía Carmen Borrego a su hermana en el plató de 'Vamos a ver'.

"Pelayo lo ha dicho con mucha educación y de manera asertiva y acto seguido le pidió disculpas. Lo que pasa es que Pelayo se ha atrevido a decirle lo que a lo mejor otras personas no se han atrevido a decirle. Simplemente la está tratando como a los demás, porque allí son todos iguales. Está haciendo cosas bien, pero también se queja demasiado, algunas veces contesta mal...", seguía con su opinión Alexia Rivas.

| Mediaset

"No sé que programa estás viendo tú. Si mi hermana se estuviera todo el día quejando la primera que lo diría habría sido yo. La puedo juzgar no como hermana, sino como concursante", respondía con contundencia Alexia Rivas.

Por su parte, Alejandra Rubio también ha opinado sobre el concurso de Terelu Campos en 'Supervivientes': "La veo fenomenal. Algunas veces puede dar la imagen más de quejica o de drama queen, pero creo que nos está sorprendiendo a todos. Se podría quejar mucho más de lo que se queja, pero está intentando amoldarse a la situación y estar lo mejor posible y de buen humor y graciosa. No me parece justo que digas que está todo el día quejándose cuando no es así". "Yo no he dicho todo el día, he dicho en algún momento", concluía Alexia Rivas.