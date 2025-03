Alejandra Rubio dice lo menos pensado sobre la confesión de Terelu sobre el cáncer

Durante la emisión del 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes', Terelu Campos se confesó sobre el cáncer de mama que ha padecido. Pese a que no quiso hablar mucho sobre el tema, sus palabras conmocionaron a todos los espectadores. Tan solo unas horas más tarde, además, Alejandra Rubio ha opinado desde el plató de 'Vamos a ver'.

La conversación surgió en 'Supervivientes' a raíz de sus cicatrices físicas: "Yo tuve un cáncer en la mama derecha con un nombre y un apellido. Hago el tratamiento de cinco años y el médico me dijo que tenía que estar un año sin tratamiento. Cuando me hice la revisión tenía otro, con otro nombre y otro apellido, en el otro pecho".

En el momento del directo, con Sandra Barneda, Terelu Campos decidió que no quería hablar más del tema. "Le prometí a mi hija que no iba a llorar", expresó en directo en 'Supervivientes'.

De este modo, Joaquín Prat introdujo el tema en 'Vamos a ver': "Es un capítulo de la vida de tu madre que ya conocemos. Siempre lo ha abordado sin querer ser un referente, simplemente como una mujer más que ha padecido la desgracia que padecer un cáncer de mama".

Por lo tanto, Alejandra Rubio reaccionaba a lo ocurrido: "Cuando dice perdón es que me da mucha cosa, pero que en ningún momento sienta que para mí es una decepción esto. Ya sabéis los que me conocéis un poco que soy un poco rara con estas cosas. Hay algunos temas que me gustan en privado. Es algo que ella ya ha hablado y contado".

"Somos muy distintas, hay cosas que me guardo para mí. A veces me da pudor que muestre su alma de esa manera porque creo que muestra algo que hay gente mala que luego... Me gustaría que algunos temas se quedaran en privado, pero ella las cuenta y es su vida. Ella las cuenta, me parece fenomenal y estoy orgullosa de ella por como ha afrontado todo esto. Si ha tenido que llorar, que llore, y no me tiene que pedir perdón por nada", añadía.

Por su parte, Kike Calleja también opinaba del tema en 'Vamos a ver': "Creo que es una necesidad que ella saque lo que lleva dentro y no pasa nada, porque lo hace porque le apetece. Creo que las lágrimas de ayer es porque han pasado muchas cosas en tantas horas, pero también por lo que había pasado en el oráculo. No se quiso expresar de esa manera y lo hizo llorando".