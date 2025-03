Alejandra Rubio diu el menys pensat sobre la confessió de Terelu sobre el càncer

Durant l'emissió del 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes', Terelu Campos es va confessar sobre el càncer de mama que ha patit. Tot i que no va voler parlar gaire sobre el tema, les seves paraules van commocionar a tots els espectadors. Només unes hores més tard, a més, Alejandra Rubio ha opinat des del plató de 'Vamos a ver'.

La conversa va sorgir a 'Supervivientes' arran de les seves cicatrius físiques: "Jo vaig tenir un càncer a la mama dreta amb un nom i un cognom. Faig el tractament de cinc anys i el metge em va dir que havia d'estar un any sense tractament. Quan em vaig fer la revisió en tenia un altre, amb un altre nom i un altre cognom, a l'altre pit".

En el moment del directe, amb Sandra Barneda, Terelu Campos va decidir que no volia parlar més del tema. "Li vaig prometre a la meva filla que no ploraria", va expressar en directe a 'Supervivientes'.

D'aquesta manera, Joaquín Prat va introduir el tema a 'Vamos a ver': "És un capítol de la vida de la teva mare que ja coneixem. Sempre ho ha abordat sense voler ser un referent, simplement com una dona més que ha patit la desgràcia que és patir un càncer de mama".

Per tant, Alejandra Rubio reaccionava al que va passar: "Quan diu perdó és que em fa molta cosa, però que en cap moment senti que per mi és una decepció això. Ja sabeu els que em coneixeu una mica que sóc una mica rara amb aquestes coses. Hi ha alguns temes que m'agraden en privat. És una cosa que ella ja ha parlat i explicat".

"Som molt diferents, hi ha coses que em guardo per a mi. De vegades em fa pudor que mostri la seva ànima d'aquesta manera perquè crec que mostra alguna cosa que hi ha gent dolenta que després... M'agradaria que alguns temes es quedessin en privat, però ella les explica i és la seva vida. Ella les explica, em sembla fenomenal i estic orgullosa d'ella per com ha afrontat tot això. Si ha hagut de plorar, que plori, i no m'ha de demanar perdó per res", afegia.

Per la seva banda, Kike Calleja també opinava del tema a 'Vamos a ver': "Crec que és una necessitat que ella tregui el que porta dins i no passa res, perquè ho fa perquè li ve de gust. Crec que les llàgrimes d'ahir són perquè han passat moltes coses en tantes hores, però també pel que havia passat a l'oracle. No es va voler expressar d'aquesta manera i ho va fer plorant".