Joaquín Prat sentencia con una sola frase el concurso de Terelu en 'Supervivientes'

Terelu Campos se ha convertido en la gran protagonista de 'Supervivientes'. La colaboradora, que no participa en calidad de concursante oficial, ha sido criticada por el resto de concursantes por roncar durante la noche. Esto ha sido debatido en el plató de 'Vamos a ver' por Joaquín Prat y sus colaboradores.

"Mi madre no es de roncar, de verdad, es más de hablar, te cuenta sus cosas en sus sueños. Hay veces que se la entiende y otras no... No suele roncar, pero se le nota que tiene la nariz taponada", iniciaba el debate Alejandra Rubio en defensa de su madre.

Por su parte, Alessandro Lequio decía lo menos pensado en 'Vamos a ver': "Cuando estás conociendo a una señora hasta tiene cierto morbo que ronque porque este da cierta tranquilidad. Evitas cierto tipo de ruido y ventilaciones de ningún tipo. La humaniza". Además, apoyaba a la participante de 'Supervivientes': "Estoy viendo muy bien a Terelu Campos, muy poco quejica y me ha sorprendido".

| Mediaset

"Se está adaptando bien porque no tiene apoyo de ningún compañero. La actitud de Pelayo me llama la atención porque se está viendo eclipsado por Terelu", opinaba, por su parte, Kike Calleja sobre una discusión del estilista con la colaboradora de Telecinco. Y es que Pelayo Díaz fue el encargado de hablar de los ronquidos de Terelu Campos por toda la isla de 'Supervivientes'.

Ha sido entonces cuando Joaquín Prat ha sentenciado lo ocurrido: "Cuando llega un peso pesado muchos centran la atención para tener vídeos. Eso es lo que le está pasando a tu madre", decía, dirigiéndose a Alejandra Rubio.

Los colaboradores de 'Vamos a ver' contra Pelayo Díaz por Terelu Campos

"Pelayo, que es el más conflictivo, pero es el único que le ha dicho la verdad, porque ninguno es capaz de decirle las cosas, que es lo que no entiendo. Creo que hubo un momento que se ofendió, aunque no lo dio a entender, pero sintió que se reían de ella, que hablaban por detrás y no eran capaz de decirle la cosas a la cara. Ella siempre quiere compartir la esterilla, se ha visto, y que luego se lo reprochen...", explicaba la hija de Terelu Campos en el plató de 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Me sorprendió la templanza de tu madre, porque conociendo a tu madre les habría soltado cuatro frescas bien soltadas que le dejan KO y lo toreó muy bien. Sabiendo, además, que lo sabía todo el mundo porque estaba hablando en boca de todos y que todos pensaban lo mismo. Creo que lo toreó bastante bien porque estuvo a punto de saltar", añadía Antonio Rossi.

"Cuando dice que le están haciendo bullying en parte tiene razón y tampoco se está quejando, porque están pasando todos de ella y no la consideran una compañera. Pelayo Díaz peca de machista y edadista en muchas ocasiones y nadie le dice absolutamente nada. No le soporto", sentenciaba Alessandro Lequio.

Sin embargo, Kike Calleja no estaba de acuerdo: "Sobre que es la única persona que le está diciendo la verdad no estoy de acuerdo. Lo hace porque quiere tener un protagonismo dentro del programa y sabe cuando está en directo y lo tiene que hacer. Aunque no esté concursando como el resto, sí está conviviendo, por lo que tendrá que votar también". "A mí me gusta que en un reality haya concursantes como Pelayo", concluía el debate Joaquín Prat.