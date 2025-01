'Voy a decir una barbaridad': Joaquín Prat estalla tras lo visto en 'Vamos a ver'

'Vamos a ver' regresó este jueves, 16 de enero, a abordar un nuevo incidente relacionado con bandas latinas. En esta ocasión, un grupo de jóvenes había agredido a un hombre de 20 años por error. Un hecho que causó una fuerte indignación en Joaquín Prat, que no pudo mantenerse en silencio ante el relato de una de las testigos.

Joaquín Prat no dudó en expresar su opinión con rotundidad, dejando claro su malestar: "Que se maten entre ellos", sentenció con firmeza. En ese momento, 'Vamos a ver' discutía el caso de un joven que había sido víctima de una agresión violenta, recibiendo un disparo en el pecho y varias puñaladas por parte de una banda latina. Lo que hizo aún más grave la situación fue que el ataque se produjo por un error de identidad, ya que el joven fue confundido con un miembro de una banda rival.

Un equipo de 'Vamos a ver' se desplazó hasta la zona del incidente para hablar con Aurora. La testigo describió cómo en el barrio los residentes se han visto obligados a adaptarse a una nueva realidad, con gran preocupación. "Ya como los medio conoces... Hay que convivir con ellos lo mejor posible", explicó con tono preocupado.

| Mediaset

Tras la intervención de la testigo, Joaquín Prat no ocultó su malestar, y fue muy claro al expresar su clara postura: "A mí que se maten entre ellos. Voy a decir esta barbaridad, pero lo pienso", expresó con vehemencia, intensificando aún más la polémica. "A mí que se maten entre ellos, que me da igual, me da igual", reiteró, sin dejar lugar a dudas sobre sus sentimientos.

Joaquín Prat agregó que lo que realmente le preocupaba no era el enfrentamiento entre las bandas, sino las víctimas inocentes que sufren. "A mí lo que me importa es este chaval que va paseando tranquilamente por la calle y salen estos asesinos. Esta gentuza que sale a su caza", enfatizó con firmeza.

"Me preocupa el chaval del barrio que baja al parque y está sentado ahí tranquilo y tiene que ver que le vienen a robar el móvil, a extorsionarle... El que baja porque es un amante del baloncesto y estos le dicen que no juega porque ahí solo juegan ellos. Eso es lo que me preocupa, no que se maten entre ellos. Que se maten entre ellos me da igual", concluyó, visiblemente encolerizado.