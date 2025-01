'Diré una barbaritat': Joaquín Prat esclata després del que s'ha vist a 'Vamos a ver'

'Vamos a ver' va tornar aquest dijous, 16 de gener, per abordar un nou incident relacionat amb bandes llatines. En aquesta ocasió, un grup de joves havia agredit un home de 20 anys per error. Un fet que va causar una forta indignació en Joaquín Prat, que no va poder mantenir-se en silenci davant el relat d'una de les testimonis.

Joaquín Prat no va dubtar a expressar la seva opinió amb rotunditat, deixant clar el seu malestar: "Que es matin entre ells", va sentenciar amb fermesa. En aquell moment, 'Vamos a ver' discutia el cas d'un jove que havia estat víctima d'una agressió violenta, rebent un tret al pit i diverses punyalades per part d'una banda llatina. El que va fer encara més greu la situació va ser que l'atac es va produir per un error d'identitat, ja que el jove va ser confós amb un membre d'una banda rival.

Un equip de 'Vamos a ver' es va desplaçar fins a la zona de l'incident per parlar amb Aurora. La testimoni va descriure com al barri els residents s'han vist obligats a adaptar-se a una nova realitat, amb gran preocupació. "Ja com els mig coneixes... Cal conviure amb ells el millor possible", va explicar amb to preocupat.

| Mediaset

Després de la intervenció de la testimoni, Joaquín Prat no va ocultar el seu malestar, i va ser molt clar a l'expressar la seva clara postura: "A mi que es matin entre ells. Diré aquesta barbaritat, però ho penso", va expressar amb vehemència, intensificant encara més la polèmica. "A mi que es matin entre ells, que m'és igual, m'és igual", va reiterar, sense deixar lloc a dubtes sobre els seus sentiments.

Joaquín Prat va afegir que el que realment li preocupava no era l'enfrontament entre les bandes, sinó les víctimes innocents que pateixen. "A mi el que m'importa és aquest noi que va passejant tranquil·lament pel carrer i surten aquests assassins. Aquesta gentussa que surt a la seva caça", va emfatitzar amb fermesa.

"Em preocupa el noi del barri que baixa al parc i està assegut allà tranquil i ha de veure que li venen a robar el mòbil, a extorsionar-lo... El que baixa perquè és un amant del bàsquet i aquests li diuen que no juga perquè allà només juguen ells. Això és el que em preocupa, no que es matin entre ells. Que es matin entre ells m'és igual", va concloure, visiblement encoleritzat.