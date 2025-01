Joaquín Prat paraliza 'Vamos a ver' por lo que se llega a cuestionar de Anabel Pantoja

'Vamos a ver' ha vuelto a centrar este martes, 14 de enero, su atención en Anabel Pantoja, en medio del difícil momento que vive tras el ingreso hospitalario de su hija. En esta ocasión, Joaquín Prat regresaba tras su ausencia del lunes, comenzando la jornada con un mensaje de apoyo a la influencer. El presentador mostró una postura firme frente a un debate surgido entre los colaboradores del programa.

Durante la tertulia, Verónica Dulanto y Pepe del Real abordaron una cuestión planteada previamente en el espacio: si la cantidad de amigos que han estado acompañando a Anabel Pantoja y David en el hospital era apropiada en una situación tan delicada. "Los amigos de Anabel, que ayer cuestionábamos si deberían de estar a al lado de la pareja en este momento, si aportaban o no aportaban...", señaló Pepe Del Real, antes de ser interrumpido por Joaquín Prat, quien dejó clara su opinión al respecto.

"¿Quiénes somos nosotros para cuestionar nada?", respondió Joaquín Prat, mostrando su incomodidad con el tema y dejando claro que no consideraba válido estos cuestionamientos. Pepe Del Real intentó matizar que no era una postura personal, sino un debate planteado previamente: "Se cuestionaba que quizá había demasiada gente. En un momento tan delicado puede que no fuese prudente tanta visita".

| Mediaset

Joaquín Prat mantuvo su firme posición: "¿Pero tú te crees que unos padres en esta dura situación tienen a los amigos ahí dándoles la murga? No puedo entender que se cuestione". Además, añadió con rotundidad: "Tú vas ahí a dar apoyo a la familia. Todo el mundo sabemos cuál es nuestro sitio en una situación tan delicada. Tú vas ahí a decir 'estoy aquí para lo que necesitéis', que es lo que habrán hecho familiares y amigos. Ya está".

A su postura se sumó también Alessandro Lequio, que ha pasado por una experiencia parecida: "Anabel y David están pasando uno de los peores momentos de su vida. Si todas estas visitas les calman, aunque sea un poquito, bienvenidas sean".

Finalmente, Pepe del Real tomó nuevamente la palabra para aclarar que en ningún momento pretendió cuestionar el apoyo de los amigos de Anabel Pantoja. "Los amigos me confirman, incluso Raquel Bollo que era muy cuestionada, que todos tenían el consentimiento de Anabel. Todos han consultado antes si era prudente que fueran. Algunos incluso han ido únicamente a dar un abrazo a Anabel y han vuelto a la península", concluía.