Antonio Rossi frena a Alessandro Lecquio por lo que llega a insinuar de Isabel Pantoja

En medio de la difícil situación que enfrenta Anabel Pantoja por la hospitalización de su hija Alma, los comentarios de Alessandro Lecquio en 'Vamos a ver' encendieron un tenso debate en el plató. El equipo de colaboradores ofreció detalles sobre el estado de la pequeña, que permanece estable tras días de incertidumbre. Sin embargo, el foco se desvió hacia la presencia de Isabel Pantoja en Gran Canaria, donde ha estado apoyando a su sobrina.

Antonio Rossi actualizó la información sobre la salud de la pequeña Alma: "Todas las horas son cruciales y hoy las circunstancias no son las mismas que el viernes. Ahora está todo más controlado por decirlo de alguna manera".

En este contexto, Pepe del Real amplió detalles sobre el entorno de Anabel Pantoja: "Me escribe gente del entorno de Anabel y me dicen que no tienen alquilado un hotel". Añadió, además, que "como bien decía Joaquín Prat, están todo el día en el hospital. Una persona muy cercana les ha dejado una furgoneta para poder asearse a diario y cambiarse".

| Mediaset

Fue entonces cuando Alessandro Lecquio lanzó una pregunta que generó incomodidad en el estudio: "Tú, que lo sabes prácticamente todo. El viaje y los gastos de la estancia de Isabel Pantoja en Gran Canaria, ¿los paga ella de su bolsillo o también corren por cuenta del mecenas?", preguntó el colaborador.

"Pero ¿aporta algo esa información?", le recriminó Antonio Rossi de manera tajante. Sin embargo, Alessandro Lecquio justificó su comentario: "A mí me interesa, es una persona de la que hemos hablado de sus cuentas muchas veces. No deja de ser un gasto. Me parece esta pregunta pertinente".

Con firmeza, Antonio Rossi zanjó el tema: "Ella tiene dinero para pagarse el avión, el alojamiento y las comidas". No obstante, Kike Calleja añadió que Isabel Pantoja "se está alojando en un hotel de 5 estrellas a seis kilómetros de dónde está el hospital, para estar cerca". Aunque el colaborador de 'Vamos a ver' trató de dar por cerrado el debate, Verónica Dulanto intervino para poner punto final a la discusión: "Si es procedente o no, ya responderá Antonio Rossi sobre ese tema".