El motivo por el que quieren declarar a Alberto Chicote persona 'non grata' en Córdoba

Si por algo se caracteriza Alberto Chicote, es por la sinceridad de sus palabras en cuanto a temas gastronómicos se refiere. El chef es un experto en dar valoraciones sobre lo que degusta y en eso es en lo que se basa todos los reconocidos formatos en los que ha trabajado.

Este mismo martes volvía a La Sexta 'Batalla de restaurantes' con un episodio en la ciudad de Córdoba en la que sus declaraciones han provocado un cierto revuelo. Precisamente, la Cofradía del Rabo de Toro no ha compartido la visión que tiene el presentador sobre la gastronomía de la capital.

El presidente de esta cofradía, Ricardo Rojas, ha declarado que nadie tiene que dictaminar quién elabora el mejor guiso y menos "un programa mediocre". El objetivo de esta entrega era descubrir el mejor rabo de toro de toda Córdoba en el que competían cuatro restaurantes.

| LaSexta

Las declaraciones de Rojas no se han quedado ahí, el presidente quiere pedir a la asociación de hosteleros de Hostecor que declare a Alberto Chicote como persona 'non grata' después de manchar la hostelería cordobesa: "Cualquiera que haya visitado Córdoba y estado en alguno de sus muchos restaurantes habrá podido ver que el programa no refleja la realidad".

El programa también ha estado marcado por otras polémicas que no han dejado indiferente a los espectadores tras esta primera entrega. 'Batalla de restaurantes' quedó ensuciada por unos comentarios desafortunados. Uno de los concursantes expuso ciertos comentarios gordófobos y homófobos al exponerse a las críticas de sus rivales.

"¿Por qué no preavisáis que las croquetas vienen encima de un pegote de mayonesa?", comentó Rocío, propietaria de 'Fusión Lío Córdoba' durante la visita al restaurante de su contrincante.

Una pregunta que no sentó muy bien al propietario del local que realizó comentarios como: "Ella se nota que come bastante" o "Tampoco tienes pinta de ser muy femenina".

Desde luego que el presidente de la cofradía no se identifica con nada de lo expuesto en este programa y ya ha tomado medidas al respecto: "Córdoba destaca por sus grandes valores profesionales y humanos".