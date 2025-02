Verónica Dulanto se queda sin palabras en 'Tardear' con lo último sobre Anabel Pantoja

Las novedades en la investigación sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez continúan generando expectación. La pareja sigue en el foco mediático tras ser examinada por un presunto maltrato infantil hacia su hija Alma. Uno de los últimos acontecimientos en este caso ha sido el regreso de David Rodríguez a Córdoba para reincorporarse a su trabajo como fisioterapeuta.

"La sonrisa no la pierde, la profesión va por dentro como se dice. ¿O es que la cosa está bien?", señalaba Frank Blanco en 'Tardear' al comentar la actitud del compañero sentimental de Anabel ante los medios. "Es cierto y es raro que en 16 fotos que comparte Anabel de este mes tan complicado que no haya ninguna foto de la pareja", opinaba Leticia Requejo.

Leticia Requejo también compartió la conversación que tuvo con Merchi, madre de Anabel Pantoja: "Me he encontrado a una mujer literalmente destrozada, ha llorado y me ha pedido, por favor, respeto. Ella dice que lo más importante es la niña". "Me descartan, por completo, que la relación de Merchi y David esté mal. De hecho, él agradece la figura de Merchi en todo este tiempo. Ha sido clave para la bebé y la pareja", añadía.

En cuanto al estado de la pareja, Leticia Requejo expresó su interpretación de la situación: "Mi lectura es que la pareja sigue junta y van a pelear por lo que le viene por delante, juntos". Bibiana Fernández también intervino sobre la presión que rodea a la familia: "No entender, desde fuera, la presión que está sometida esa familia con una niña en el hospital y este avispero de periodistas...".

Además, la periodista de 'Tardear' ofreció datos exclusivos sobre la posición de Isabel Pantoja en este asunto: "Sigue sin superar que Mariló ayude en la defensa de David. Además, sigue sin tragar a David. Puedo confirmar que llegados a este punto, Isabel Pantoja preferiría que Anabel no estuviese con David y que la relación se rompiese".

Verónica Dulanto mostró incertidumbre ante el impacto que esto podría tener en la influencer: "No sé cómo le va a sentar esto a Anabel...". En respuesta a estas afirmaciones, Boris Izaguirre aportó su punto de vista: "En realidad, Anabel prefiere seguir con David. Va a luchar por su relación".

Finalmente, Leticia Requejo detalló más sobre la relación entre Isabel Pantoja y David Rodríguez: "No hay relación muy fluida con David. Están pasando momentos complicados y ve como su sobrina está sufriendo. Al final, no hay relación con David y la influencia de Mariló con David es algo que Isabel y Agustín no superan".

El debate sobre el caso concluyó con una reacción de asombro en el plató. "Nos has dejado de piedra", cerró Verónica Dulanto en 'Tardear'.