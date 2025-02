Emma García se queda sin palabras tras la última hora del caso de Anabel Pantoja

'Fiesta' ha vuelto a ofrecer en exclusiva detalles inéditos sobre la complicada situación que atraviesan Anabel Pantoja y David Rodríguez. Este domingo 9 de febrero, se revelaron nuevos datos sobre el delicado episodio que vivieron en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Este fue el lugar en el que su hija Alma estuvo ingresada en la UMI tras una "crisis puntual".

A pesar de que la pequeña ya ha recibido el alta y está en casa junto a sus padres, el caso sigue generando gran expectación. En 'Fiesta', Emma García compartió con los espectadores una información hasta entonces desconocida: "Ha llegado el momento de contar, y es que esto es super fuerte, lo que ocurre en el interior de ese Hospital Materno Infantil de Gran Canaria".

Fue la periodista Marisa Martín Blázquez quien destapó lo ocurrido durante la estancia de la pareja en el hospital. "Durante la estancia de Anabel y David en el hospital por el ingreso de su hija Alma ocurrió algo muy desagradable para la pareja. Cuando un amigo de Anabel entraba en la sala en la que ellos estaban se percata de que una persona del centro hospitalario estaba tomando fotografías de los amigos famosos de Anabel que habían ido a visitar a la influencer".

| @anabelpantoja00

"Lo que hizo fue captar una fotografía de esta persona para que su testimonio no quedara simplemente en su palabra, sino que hubiera una prueba gráfica de ello. Pero la historia no queda ahí. Anabel llegó a enterarse de que alguien de ese centro, no sabemos si la misma persona, intentó también captar imágenes de su hija", añadió la periodista en 'Fiesta'.

El asunto no tardó en generar debate entre los colaboradores. Luis Rollán comentó que "es verdad que alguien del entorno se percata de ese momento y puso en preaviso al hospital. Supuestamente, podría haberse metido una persona a hacer una foto a la bebé". Ante esta situación, las autoridades del hospital tomaron medidas inmediatas y activaron un protocolo de seguridad para a Alma y a todos los menores ingresados en el centro.

| Atresmedia

La sorpresa de Emma García en 'Fiesta' fue evidente al conocer estos hechos, por lo que lanzó una pregunta directa: "¿Para qué narices intentas hacer una foto así?". Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando Amor Romeira aseguró que no existía tal imagen de la pequeña. Sin embargo, sí se detectó a una persona sacando fotografías de los amigos que acompañaban a Anabel Pantoja en ese difícil momento.

"El centro se portó estupendamente bien con ellos y con la niña. Pero sí que es verdad que hubo una persona que trabaja dentro del centro que se dedicó a grabar a los amigos y sacar las imágenes a los medios que estaban en la puerta del hospital", explicó.

Según Amor Romeira, fue un amigo de la familia quien alertó de la situación al hospital, el cual tomó cartas en el asunto de inmediato. Se advirtió que, en caso de confirmarse que el responsable era un trabajador del centro, se procedería a su despido inmediato. En este sentido, Emma García reafirmó la contundencia de la medida: "una expulsión directa".