El terrible incidente con un cuchillo que sufre Pablo Motos en 'El Hormiguero'

La noche del miércoles, 12 de marzo, estuvo marcada por la visita de María del Monte en 'El Hormiguero'. La cantante recibió hace unas semanas la Medalla de Oro de Andalucía y visitó el programa para hacer un repaso de su trayectoria profesional.

La entrevista estuvo llena de risas, bailes de sevillana, la polémica cobra a su mujer y hasta tiempo para cocinar con David de Jorge, no faltó nada. Aunque la sección de cocina no gustó mucho a Pablo Motos por lo que le ocurrió en pleno directo...

David de Jorge ha acudido al plató para enseñar al presentador y la invitada una curiosa reinvención del clásico mollete sevillano. El chef propuso esta nueva elaboración y le cambió el nombre en honor a María del Monte por "montecito sevillano". El bocadillo consta de lomo ibérico, tomate, aceite de oliva, sal, seis pimientos del piquillo, ocho lonchas finas de jamón y un mollete de pan.

Los tres se pusieron manos a la obra e intentaron cocinar el mejor "montecito". A Pablo Motos se le ha visto nervioso durante todo el cocinado, pero el peor momento ha llegado a la hora de cortar jamón. El valenciano ha cogido el cuchillo jamonero y, sin mucho arte, se ha rebanado un dedo. "Cuidado, Pablo, que te cortas", le advertían las hormigas instantes antes.

| Atresmedia

Sí que Pablo Motos ha conseguido cortar algunas lonchas, pero cuando ha vuelto a cortar ha hecho un gesto de dolor. "¿Te has cortado? ¡Se ha cortado, por dios! Es un corte tonto, de verdad. Pobre Pablo", exclamaba David de Jorge mientras le tapaba el dedo con un trapo.

"¿Se marea cuando ve sangre?", preguntaba preocupada María del Monte. "Me he metido profundo. Yo lo he notado", aseguraba el presentador. "Es un corte tonto, hazme caso", expresaba el chef intentando calmar al valenciano.

Las hormigas han aprovechado para hacer sorna de este momento y han exclamado: "¡Échalo al bocata!". "¿Te da miedo?", le ha preguntado María del Monte. "Miedo no, me da rabia", sentenciaba el valenciano. "Sana, sana, culito de rana", decía David para curarle.

Después de toda la odisea, han podido terminar sus tres bocadillos y degustarlos. Aunque el de Pablo Motos ha ido con regalo incluido... "Mi bocadillo está quedando un poco ensangrentado, si podéis hacer un primer plano", avisaba el presentador. "El bocadillo gore", apuntaban las hormigas. "Ese bocadillo lo coge Drácula y te come los morros", insistía María del Monte.

Al finalizar la sección, ha entrado un personal sanitario y le ha vendado el dedo, ya que no paraba de sangrar. "¿Cómo lo ves? ¿Cuántos puntos le darías?", preguntaban las hormigas. Así, Pablo Motos ha dado paso a la siguiente sección, la de ciencia.