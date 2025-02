'Que me perdone toda España': Pablo Motos se disculpa por un error en 'El Hormiguero'

Como es costumbre, entre otras muchas cosas, el programa de 'El Hormiguero' es conocido por contar con invitados de toda índole cada semana. También por sus experimentos, tertulias comentando la actualidad y sus hormigas. Pero si algo desprende cada emisión, es el buen rollo que se respira en el equipo.

Para comenzar el programa de una forma alegre y divertida, todos los integrantes hacen una coreografía al inicio del show y a continuación, Pablo Motos da la bienvenida a los espectadores. En esta temporada, mueven el esqueleto al ritmo de Summer in New York, de Sofi Tukker. Pero ayer algo sucedió en pleno directo que les hizo parar el baile y la música.

Este martes, la invitada era Rosario Flores. Todo iba como una rueda al inicio del programa y, como todas las noches, estaban en formación para comenzar el baile. Entre ellos estaba Marron, Juan del Val y a la derecha del presentador, Jorge Ventosa, director de Producción de 7yAcción.

Pero a escasos segundos de empezar su rítmico baile, Pablo Motos ha parado en seco la actuación porque se ha equivocado. Inmediatamente, Jorge Salvador ha cogido el micrófono con intención de hablar, pero el de Requena ha querido impedirlo: "No le deis un micro". "Esto empieza ya a ser algo que pasa bastante a menudo. Una cosa es un día, pero es que llevamos ya tres en un mes", le recriminaba el director del programa, en tono humorístico.

| Atresmedia

Pablo Motos no se ha podido aguantar la risa y se ha excusado de su error: "Hoy he sido yo. Hoy he sido yo que estoy mirando a este (en referencia a Jorge Ventosa), pues estamos haciendo el tonto todo el rato, perdóname, Jorge, y que me perdone toda España", pedía el presentador.

"Es la parte más importante del programa", ha replicado una hormiga en tono de burla. "¿Puedes salir otra vez?", le ha pedido encarecidamente Jorge Salvador. Y Pablo Motos lo ha hecho expresando que la solución para que no vuelva a pasar es la siguiente: "El único secreto es no mirar a Ventosa que está diciéndome tonterías con la mirada. Perdón, vale. Como si no hubiese pasado nada".

Tras esta anécdota, ha proseguido el habitual inicio de su 'El Hormiguero': "¿Qué tal estáis? Bueno, llega el momento de cambiar el chip y pasar un buen rato".

Respecto a esta equivocación, no es la primera vez que sucede. La semana pasada, con Antonio Resines, también se equivocó: "Llevamos cuatro meses con este baile y alguien lo hace mal", expresó el presentador. Para luego seguidamente admitir que fue él mismo. Parece que Pablo Motos es ese alumno que en una clase dirigida nunca va al compás.